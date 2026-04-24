Viktor Smeds har presenterats för Kalmar. Foto: Bildbyrån

Kalmar värvar vass poänggörare från ettan

ISHOCKEY 24 april 2026 14.03

Kalmar HC presenterade idag värvningen av Viktor Smeds från Karlskrona.

Smeds kommer från en lysande säsong med 55 poäng, varav 15 mål. Han är fostrad i Helsingborg, har spelat för Rögle i SHL och IK Oskarshamn i Allsvenskan.

– Det ska bli sjukt kul att komma till Kalmar, en klubb som är på uppgång och som jag tycker har tagit stora kliv dem senaste åren. Jag har bara hört bra saker om klubben och är sjukt taggad att få spela för Kalmarfansen, säger Smeds till KHC:s hemsida.

Daniel Stolt tror på värvningen.

– Viktor kan spela både center och vinge. Han har tidigare testat på spel i både SHL och Allsvenskan men under året i KHK har han utvecklats ordentligt. Väldigt spännande att se hur han fortsätter utvecklas i Kalmar HC, säger han till klubbens hemsida.

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

