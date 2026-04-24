SMÅLAND: MAN ÅTALAS FÖR KNIVMORD – GREPS BLODIG

En man hittades svårt knivskuren i lilla Anneberg utanför Nässjö och avled av sina skador. Nu åtalas en man i 30-årsåldern för knivmordet.

Den 10 december hittades mannen av allmänheten svårt knivskuren. Han avled av blödningarna som orsakades av knivhugget. Den avlidne var en man i 30-årsåldern.

Samma kväll greps den misstänkte och han har varit frihetsberövad sedan dess. Åklagaren är nu klar med utredningen och åtalar mannen för mord. I andra hand åtalas han för synnerligen grov misshandel och grovt vållande till annans död. De senare rubriceringarna har mannen erkänt, men han förnekar mord.

Kom gående på blodig

Den misstänkte är känd av både rättsväsendet och psykiatrin sedan tidigare. Mannen och offret hade träffats på behandlingshem och kände varandra. Upprinnelsen till mordet ska vara ett bråk om en narkotikaaffär.

– De är bekanta med varandra sedan tidigare och de har haft vissa kontakter sedan tidigare, bland annat gällande en narkotikaaffär. Man har därför bestämt träff i Anneberg utomhus, säger åklagaren Emma Harrius till P4 Jönköping.

Vid mötet högg den misstänkte offret i ryggen. Gärningsmannen greps på en väg där han kom gående blodig.

– Vår uppfattning är att den här osämjan har pågått sedan innan den här träffen, säger Harrius.