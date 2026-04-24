"Buken" tillbaka i Gullringens GoIF: "Inte i mitt livs form"

Robin "Buken" Gustafsson har skrivit över sig till Gullringens GoIF. Här från en träningsmatch med klubben 2021. Foto: Arkivbild

Han har spelat i division tre med Gullringens GoIF och representerat Djursdala SK, Södra Vi IF och IFK Tuna. Efter några års uppehåll från fotbollen har Robin ”Buken” Gustafsson nu skrivit över sig till moderklubben. – Det stämmer att jag är skriven i Gullringen. Hur mycket spel det kommer bli vet jag däremot inte, jag är inte i mitt livs form, säger 34-åringen.

Rutinerade Robin ”Buken” Gustafsson spelade senast i Djursdala SK under säsongen 2024, men när han nu återvänder till fotbollen är det moderklubben Gullringens GoIF som gäller.

– Vi får se hur mycket spel det blir. Tanken är jag ska spela i B-laget med min lillebror (Petter Gustafsson, reds. anm.) och det är därför jag skriver över mig.

Golfen har gått före

Han är tillbaka i bygden efter en tid på Gotland där det visserligen blev lite futsal men ingen fotboll.

– Jag har inte spelat fotboll aktivt på flera år och är inte i mitt livs form. Det har mest blivit golf de senaste åren, säger mittfältaren efter att just ha gått färdigt en runda.

Under kvällens derby mellan Gullringens GoIF och Vimmerby IF kommer Robin Gustafsson vara på plats på Gullemon och tror på en jämn historia.

– Det kan gå hur som helst egentligen. Derby är derby och allt kan hända. VIF ser stabila och vältränade ut men på naturgräset blir det lite annorlunda. Gullringen har fått in lite mer rutin i ”Basse” (Sebasthian Svensson) och Haris (Dreco) och det ska bli roligt att se matchen.