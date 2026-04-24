VI TIPPAR: Så slutar derbyt på Gullemon

Dusterna mellan Rasmus Bexell och Knut Gunnarsson ser Simon Henriksson fram emot att se. Bilden är ett montage. Foto: Arkivbild

Det finns flera klassiska derbymöten mellan Gullringens GoIF och Vimmerby IF genom historien. På fredagskvällen möts de två antagonisterna igen. Hur går det? Ja, kolla vad vi tror här nedan.

Gullringens GoIF och Vimmerby IF är kanske de två klubbar i hela lokalfotbollen som har den starkaste rivaliteten sinsemellan. De båda föreningarna har länge kämpat om att vara herren på täppan häromkring.

Gullringen hade länge stafettpinnen, men i modern tid är det Vimmerby som varit mest framgångsrikt. Nu spelar båda lagen i division 4 igen och ett mycket spännande derby väntar på Gullemon.

En extra krydda är förstås att Melker Johansson och Albin Gustafsson, båda uppvuxna på Gullemon, för första gången ska dit i "fel" tröja och gå in i "fel" omklädningsrum.

Våra tre sportreportrar Simon Henriksson, Ossian Mathiasson och Rickard Johnston har tagit på sig det svåra uppdraget att förutse slutresultatet i matchen.

Simon Henriksson

Resultat: 2-1

Kommentar: Är det en skräll om Gullringen vinner? Tja, det är det nog. Vimmerby har fått de flesta förhandstipsen den här säsongen och pekas ut som en klar uppflyttningskandidat. Gullringen har av många tippats något lägre i serien, men jag tror faktiskt på hemmalaget.

Precis som Karlo Goranci är inne på är det enorm rutin man har i sin backlinje med Ola Lindblom, Alexander Swartz och Sebasthian Svensson. Haris Dreco är en klasspelare på den här nivån och hur tung och farlig Rasmus Bexell är i boxen vet alla. Det ska bli oerhört lustfyllt att se hans duster med VIF-försvaret.

Jag tror att naturgräset passar Gullringen bättre och att det blir en fysisk kamp som hemmalaget vinner i slutändan. Att det finns mer kvalitet i Vimmerby totalt sett är nog de flesta ense om, men på Gullemon kammar de noll. Rasmus Bexell blir matchhjälte för gulsvart.

Ossian Mathiasson

Resultat: 2–3

Kommentar: Två lag med positiva, uppåtgående formkurvor och två inledande segrar i ryggsäcken drabbar samman i säsongens överlägset mest kittlande match – och vad roligt att den kommer redan i tredje omgången.

Bara tanken på ett rivalmöte mellan Gullringen och Vimmerby gör att gnistan tänds. Lägg till att det finns så många intressanta kopplingar, infallsvinklar och dueller att hålla koll på så det blir svårt att hålla ordning på samtliga när rivalmötet väl spelas på Gullemon i afton.

Kanske något oväntat är mitt tips att det blir en målrik och öppen tillställning som Vimmerby går segrande ur med 3–2. Det som talar till VIF:s fördel är att de är så pass vältränade att de kommer orka spela fysiskt, aggressivt och behålla intensiteten i 90 minuter. Gullringens trumfkort är underlaget, en ofta svårspelad naturgräsplan i slutet av april som de säkert bemästrar bättre än VIF, och fasta situationer där det finns gott om spelare med spetsegenskaper.

Haris Dreco och Rasmus Bexell nätar för Gullringen. Vimmerbys målskyttar blir Farouk Alaloush, Selatin Shaljani och Melker Johansson.

Rickard Johnston

Resultat: 1-2

Kommentar: Rutinen talar för Gullringens GoIF. Farten för Vimmerby IF. Det ska bli väldigt spännande att se hur Gullringen står upp i mötet mot seriefavoriten. Ett derby som alltid väcker känslor och rutinen kan få ännu större betydelse än vanligt. Inte minst lär backlinjen med Ola Lindblom i spetsen få en avgörande betydelse. Kan de bromsa Vimmerby IF:s anfallstrio är mycket vunnet.

Offensivt hänger en hel del på Haris Drecos fötter och bolltrygghet. VIF lyckades neutralisera Hjorted/Totebos skickliga mittfältare i derbyt förra veckan och Haris kommer få en nyckelroll i att lugna ner spelet och hantera en förmodat hög press. Rasmus Bexell har redan visat att målsinnet sitter i med två fullträffar på två omgångar och lär inte bli mållös nu heller.

Selatin Shaljani såg het ut i derbyt mot Hjorted/Totebo men brände ett par fina chanser och väntar fortfarande på säsongens första mål. Nu lossnar det. Jag tror att det kommer vara en fysisk och jämn match där Vimmerby IF avgör sent när ytorna blivit lite större. Ska vi säga att Melker Johansson rinner igenom och sätter 1-2 i 85:e matchminuten. Firar han då?