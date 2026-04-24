POLISEN VARNAR: Ökning av bedrägerier här

Polisen varnar för en ökning av bedrägerier här.
Det rör sig om flera samtal som inkommit till polisens kontaktcenter från oroliga privatpersoner. Det gäller e-postmeddelande om att man ska betala trafikböter till polisen.
"Det finns även en länk i mejlet som bedragarna vill att man ska klicka på för att kunna slutföra sin betalning. Avsändaren kommer från olika e-postkonton", skriver polisen.
Nu skriver man på sin hemsida att dessa är falska och avråder folk från att klicka på länken.
"Polismyndigheten kontaktar aldrig privatpersoner via e-post eller telefon för att nå ut till privatpersoner".