POLISEN VARNAR: Ökning av bedrägerier här

Polisen ser en ökning av bedrägerier. Nu går man ut och varnar.

Det rör sig om flera samtal som inkommit till polisens kontaktcenter från oroliga privatpersoner. Det gäller e-postmeddelande om att man ska betala trafikböter till polisen.

"Det finns även en länk i mejlet som bedragarna vill att man ska klicka på för att kunna slutföra sin betalning. Avsändaren kommer från olika e-postkonton", skriver polisen.

Nu skriver man på sin hemsida att dessa är falska och avråder folk från att klicka på länken.

"Polismyndigheten kontaktar aldrig privatpersoner via e-post eller telefon för att nå ut till privatpersoner".