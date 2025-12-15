Kalmars sportchef öppnar för nya värvningar från VH: "Klart jag håller koll"

Halvtid har passerat i Hockeyallsvenskan med Kalmar HC som serietvåa. George Diaco och Eddie Levin har levererat omgående i sin nya miljö – och sportchefen Daniel Stolt medger att det finns spännande namn även i årets Vimmerby Hockey. – Det är klart att jag håller koll och det finns några spelare som säkert kan vara med och slåss om en plats i vår trupp i framtiden, säger Stolt.

Kalmar HC har överträffat förväntningarna med snart halva säsongen spelad. Klubben är seriens bästa hemmalag och innehar andraplatsen i tabellen bakom suveränen Björklöven.

– Vi ska vara nöjda. Vi är med i toppen och det är där vi vill vara. Vi får passa på att njuta lite nu men det är mycket kvar att spela. Det kan gå fort om man förlorar några matcher i rad, säger sportchefen Daniel Stolt.

"Har träffat väldigt bra"

Inför säsongen plockades George Diaco och Eddie Levin in från Vimmerby Hockey där särskilt den förstnämnde fått en kanonstart och tillhör toppen i poängligan. Även nye backen Peter DiLiberatore har öst in poäng.

– Värvningarna har slagit bra ut allihop tycker jag. Det är såklart någon som har stuckit hem men generellt har vi träffat väldigt bra. Spelarna har kommit in bra i gruppen och sättet vi spelar på, säger Daniel Stolt.

Annons:

"Bra och kompetent lag"

Att Daniel Stolt, som bor kvar i Vimmerby, återigen kommer rikta blickarna mot VH:s trupp när det gäller förstärkningar inför nästa säsong är ingen högoddsare.

Han var på plats i VBO Arena när Vimmerby Hockey besegrade Modo.

– Det är klart att jag håller bra koll. VH är ett bra och kompetent hockeylag och det finns spelare som kan vara med och slåss om en plats i vår trupp framöver. Åldersmässigt är det också en intressant trupp för oss. Vi har inte riktigt ekonomin att värva de äldre, mer rutinerade spelarna utan generellt är det i åldern 22-25 år vi tittar, säger Stolt utan att vilja diskutera några namn.

– Det är för tidigt och vi utvärderar främst vår egen trupp till nästa år i det här skedet. Vi vet inte ens vilken serie vi spelar i, det är också en boll vi måste titta på. Här och nu är vi ju faktiskt närmare att kvala till SHL än att behöva kvala nedåt.

Åldersspannet avslöjar ändå en del. Marcus Limpar Lantz, Arvid Caderoth, Emil Ekholm, Arvid Hurtig och Nick Bochen är spelare som övertygat i VH och är i ”rätt” ålder.

Behöver vinna rätt matcher

Samtidigt som Kalmar HC tillhör toppen är Daniel Stolt inte avundsjuk på Vimmerby Hockeys fajt i bottenstriden.

– Jag följde matchen mot Nybro när de ledde med 1-0 och var nära en kvartsfinalplats. Sen stod det plötsligt 1-3 och nu är de istället precis över strecket. VH måste börja bygga vinstsviter som är längre än förlustsviterna. Med tre raka torskar går det väldigt fort och man blir lätt stressad av att titta i tabellen. Att ”sno” en poäng är också viktigt. Att förlora med 3-4 men få med sig en poäng ska inte underskattas.

Sportchefen lyfter också fram vikten av att Vimmerby Hockey vinner rätt matcher.

– De åker upp och besegrar Björklöven, sen slår de Modo hemma. Det är ju kul och bra för oss men för VH:s del är det mycket bättre att slå Nybro, Almtuna och Troja. Men det gäller att komma dit också och det blir en intressant fortsättning.