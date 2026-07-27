Så blir trafiken i Vimmerby under Bullerby Cup

På dessa sträckor får fordon inte framföras under Bullerby Cup. Foto: Vimmerby kommun

Den här veckan är det dags för ett av sommarens stora evenemang i Vimmerby. Nu vankas nämligen Bullerby Cup igen. Kommunen har nu gått ut med information om förändringar i trafiken.

På delar av Södra Ringleden, Falkängsgatan, Företagsgatan och Bolagsgatan får fordon inte framföras under Bullerby Cup. Det är de sträckor som anges med röd färg enligt markeringen på bilden.

Fordon får, trots förbudet, föras in via vägkorsningen Södra Ringleden/Hultsfredsvägen in till de särskilt anordnade parkeringarna på Södra Ringleden under cupen och i övrigt köras på de aktuella gatorna vid färd från parkeringarna.

På Hultsfredsvägen får fordon inte stannas eller parkeras. Dessa förbud gäller mellan torsdag 30 juli klockan 06.00 och söndag den 2 augusti klockan 19.00.

"I Vimmerby centrum finns det gott om parkeringar. Observera att det behövs P-skiva på de flesta av parkeringarna", skriver kommunen själva.