"Bisan" är nöjd med Semesterracet trots deltagartappet

Trots en tävling med mindre förare och totalt färre bilar att lägga anbud på så gick lördagen väldigt bra för Semesterracet enligt tävlingsledaren Beatrice Ågren Karlsson. Foto: Stefan Härnström

453 startade blev det till sist på årets Semesterrace efter de vanliga avanmälningarna och trasiga bilarna som gör att folk uteblir från tävlandet. Visserligen ett tapp på 96 förare sedan förra året men tävlingsledare Beatrice "Bisan" Ågren Karlsson säger att hon är nöjd med uppslutningen trots allt.

- Enligt domarrapporten blev det till sist 453 startande så det skilde 96 förare mot förra året. Alltså det är svårt att säga om man ska vara missnöjd för det kan bli så olika från år till år när bilar går sönder eller att man avanmäler sig i en klass när man delar bil. Överlag säger jag att det ser bra ut och att vi landar ungefär på vad vi trodde. Vi öppnade även upp efteranmälan under själva tävlingsveckan.

Minskade anbud sett över veckan men ökning på lördagen

Än så länge har arrangerande Vimmerby MS på måndagen mestadels endast grovt tillyxade siffor vad gäller inkomster och besökssiffror för veckan. Anbuden minskade med runt 1350 bud sett till hela veckan. Sett endast till lördagen fick man enligt Bisan däremot in fler anbud än förra året.

- Det är inte så konstigt när det är, säg, 40 färre bilar än förra året. Det är jättekul att det lades fler anbud på lördagen än förra året men det är svårt att säga hur det kommer bli ekonomiskt. Jag vet inte själv hur det gått med kioskerna, men även där kommer det att påverka det gör det ju. Vår kanslist Rebecka Hermansson tittar på inkomsterna från campingen men eftersom det i år är många tävlingar runt vecka 27 så blir de också mindre.

Jag vet själv bekanta och tävlande som vanligen kommer till våra campingar redan på fredagen som i år istället kom på söndagen eller måndagen. Man fick stanna till hemma och skiftade bil mellan tävlingarna så många kom tre dagar senare än vad de brukar. Vad gäller kioskerna så vet jag inte jättemycket mer än att mycket tog slut under lördagen och att fick fylla på, alla ska ju äta ungefär samtidigt och det blir köer. Försäljningen på lördagen gick jättebra i kioskerna.

Vet du något om publiksiffran?

- Från tisdag till fredag, det vill säga kvaldagarna och juniorfinalerna och veterantävlingen på fredag, hade vi ungefär 16 400 i publiken men då är fördelningen okänd för mig. På lördagen hade vi 12 500 och det är bra. Nu har man lite dålig uppfattning när man som jag nästan bara är runt speakertornet hela dagarna men vad jag såg var fredagen och lördagen bra när man tittade på köerna till depåkiosken och publikplatserna vid Tallkurvan och Publikkurvan.

Kommer ni anpassa er till en mindre kostym deltagarmässigt och ekonomiskt i framtiden?

- Nja, besvikelsen under anmälningstiden byttes mot "vilken vecka det blev" när man väl stod där. Visst kändes det som att vissa av dagarna gick fort och att man kanske hade velat se ett 20-tal förare till och två till tre heat till på kvaldagarna. Men det har känts bra vad gäller funktionärerna som ska stå där i både ösregn och 30 graders värme för det gör ett sådant jättejobb!

Kostymen kan öka lite men vi behöver inte sikta på att vi måste nå till 120 förare som det står i vår inbjudan. De närmsta i organisationen jag har talat med är nöjda med hur det blev.

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Motala bantade juniorkvalet

Andra folkracetävlingar tappar generellt också deltagare. Motala fick ta bort juniorkvalet på tisdagen på grund av för få anmälda och på Gotland är det färre än 25 anmälda juniorer.



Vad tänker du om framtiden vad gäller intresset?

- Nu är det svårt att jämföra eftersom alla tävlingar har olika upplägg vad gäller kval och så men andra tävlingar har också tappat. Ja önskar Motala all lycka till och att de hittar en lösning så de inte tappar så många av dem. För juniorerna är det det där när man ska dela bil med andra som är något som kan ställa till det. Nej, men jag hoppas att den förändring Motala behövde göra i alla fall gick bra. Gutafestivalen på Gotland kör sitt egna koncept vad gäller upplägget.

Förra årets nyhet, cykelracet för barnen, växte i år och fick en sponsor, ska ni satsa mer på kringevenemangen?

- I år var det ungefär 120 deltagare på tre heat - nästan 30 fler än förra året. Det blev mer av ett riktigt race i år med medaljer och glass till alla och så publicerade vi riktiga startlistor inne på området. Just det här att det var som en ceremoni när varje heat eskorterades fram av ordningsvakterna och Tekniaflaggan längst fram gjorde att det kändes större liksom. Vad gäller framtida kringevenamng så har jag inte pratat så mycket med andra i organisationen för vi har ju precis avslutat årets tävling.

Jag säger så här - vi ska säkert hitta på något mer bredvid men folkraceåkandet är det viktiga. Med så många barn på plats så ska vi nog hitta på något mer men jag vet inte riktigt vad än.