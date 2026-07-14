Komikern Johan Glans som tog över rollen som konferencier en stund. Foto: Liz Pettersson Foto: Pressbild

Att Amanda Jensen återvände till Västervik blev uppskattat av publiken. Foto: Liz Pettersson Foto: Pressbild

Visfestivalen i Västervik har pågått sedan 1966. Enligt tradition avslutas den med "Inatt jag drömde", tillsammans med all personal på scenen. Foto: Liz Pettersson Foto: Pressbild

Hemliga gäster och fint väder. Visfestivalen i Västervik blev en lyckad jubileumsfestival.

Att vädret var fint bidrog till upplevelsen under den sextionde Visfestivalen i Västervik den 9–11 juli.

– Årets festival blev fantastisk och stämningen var på topp bland både publik, artister och personal, säger visfestivalens vd Calle Åstrand.

Under sex decennier har Visfestivalen i Västervik speglat utvecklingen av svensk musik. Genom åren har tongivande artister som Cornelis Wreeswiijk, Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Roxette, Louise Hoffsten, Lisa Nilsson, Lars Demian och Timbuktu, med flera stått på scenen. Just blandningen av etablerade visikoner och morgondagens stjärnor har gjort festivalen till en av Sveriges viktigaste musikscener.

Hemliga inslag – älskade av publiken

Årets upplaga av Visfestivalen i Västervik, 9-11 juli, samlade stora artister som Chris Kläfford, Amanda Jenssen, Louise Hoffsten, Toni Holgersson, Titiyo, Simon Superti, Lalla Hansson, Johan Johansson, Pär Wiksten, Karin Wistrand, Staffan Hellstrand, Hilma Phalén, Weeping Willows, Pernilla Andersson, The Hanging Stars och William Sundman Sääf. Dessutom bjöd festivalen på höjdpunkter varje dag och ett och annat överraskningsmoment.

– Det var flera höjdpunkter men Siv Malmkvist som hemlig gäst överraskade publiken. Även att Amanda Jensen återvände blev uppskattat. På lördagen busade vi lite med komikern Johan Glans som tog över rollen som konferencier några minuter, berättar Calle Åstrand.

Visfestivalen drog fullt hus med 1 300 besökare per dag i tre dagar. Nästa festival arrangeras vecka 28 under 2027.