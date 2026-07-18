VMS-Fredrik till veteranernas final vid Gutafestivalen

Flera lokala folkraceförare har varit i farten i helgen. Bäst gick det för Fredrik Karlsson, Vimmerby MS, som nådde A-final i veteranklassen vid Gutafestivalen på Gotland.

Efter kvalomgångarna stod det klart att Fredrik med sina 43 poäng skulle få köra B-finalen. Den vann han, vilket gjorde att han även fick köra A-finalen. I den slutade han femma av de sex förarna.

Bland seniorerna slutade Freddy Karlsson, Vimmerby MS, trea i C-finalen och i damklassen slutade Målilla MK:s Mariah Blixth sexa i C-finalen. Bland juniorerna körde Rasmus Persson, Silverdalens MSK, in som trea i B-finalen och Sigge Helander, Vimmerby MS, som femma.

Vann A-finalen på Gotland gjorde Patrik Petersson från Ydre MK. Noterbart är att Patrik tog sig till A-finalen genom att vinna B-finalen.