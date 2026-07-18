Åtalad man hävdar att han blev drogad på studentfest i Vimmerby

Polisen fattade misstankar mot en ung man i Vimmerby som visade sig vara narkotikapåverkad. Nu åtalas mannen, som förnekar brott och hävdar att han har blivit drogad.

Det var den 13 juni som en polispatrull uppmärksammade två personer som kom gående i centrala Vimmerby och bestämde sig för att prata med dem.

De båda sa att de var på väg att köpa mat, men enligt polisen uppträdde en av dem nervöst varpå han togs åt sidan för ett mer enskilt samtal. Enligt polisen hade mannen, som är i 20-årsåldern, väldigt glansiga ögon och misstanke om att han var drogpåverkad uppstod. Detta bekräftades av det prov som senare togs på mannen, vilket visade positivt för kristall (3-CMC).

Mannen åtalas nu för ringa narkotikabrott, men själv förnekar han brott. I förhör har den unge mannen uppgett att han aldrig har brukat narkotika och att han måste ha blivit drogad på en studentfest i Vimmerby som han var på kvällen innan.

Om den tilltalade mannen väljer att erkänna gärningen återkallas den muntliga bevisningen och målet anses då kunna avgöras utan huvudförhandling. Åklagarens påföljdsförslag är i det fallet 30 dagsböter om 320 kronor, totalt 9 600 kronor.