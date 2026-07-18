Villa i grannkommunen brann ned till grunden efter blixtnedslag

En villa brann under lördagen ned till grunden i Oskarshamns kommun. Troligtvis orsakades branden av ett blixtnedslag. Ingen person kom till skada.

Det var vid 14-tiden som larmet kom om en villabrand i Döderhult, Oskarshamns kommun. Snabbt var hela huset övertänt och räddningstjänstens försök att rädda villan var fruktlösa. Man tvingades därför låta den brinna ner till grunden.

För Barometern berättar räddningsledare Martin Arvidsson att branden sannolikt orsakades av ett blixtnedslag och att ingen person kom till fysisk skada.

– De som bor i huset inte var hemma när det hände men de är naturligtvis chockade, säger han till tidningen.