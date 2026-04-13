RESULTAT: Veteranorientering i Södra Vi 9 april

Resultat – Vimmerby OK, Veteranol vid Ulfveskog Södra Vi 2026-04-09.

KORT-LÄTT BANA 1.5 km. 1) Rosita Lindh AOK (Ankarsrums OK) 20:55, 2) Gun-Britt Svensson VO (Västerviks OK) 22:59, 3) Inger Pettersson Björkfors GOIF 23:47, 4) Anna-Karin Lindgren VO 24:34, 5) Börje Karlsson VOK (Vimmerby OK) 24:41, 6) Christina Svensson BGOIF (Björkfors GOIF) 27:26, 2:51 7) Björn Liljeholm AOK 27:29, 8) Vivi-Anne Liljeholm AOK 27:51, 9) Torvald Carlsson GOK (Gamleby OK) 32:42 +11:47 5:19 10) Gun-Mari Johansson GOK 35:32.

KORTA BANAN 1,8 KM. 1) Torbjörn Jansson Gunnebo OK 20:56, 2) Lars Lång VOK 21:43, 3) Stig Jonsson KSK (Kisa SK) 22:13, 4) Gunnar Söderholm VOK 23:08, 5) Kerstin Eriksson KSK 23:23 +2:27 0:00 6) Anneli Carlsson GOK 24:34 +3:38 0:23 7) Hans-Åke Christiansson GOK 24:48, 8) Håkan Pettersson GOK 25:26, 9) Lars Karlsson GOK 27:11, 10) Åke Karlsson AOK 27:26, 11) Lars-Inge Eklund VOK 27:35, 12) Britt-Marie Björklund VO 27:58, 13) Eva Boberg VO 28:29, 14) Arne Larsen VO 29:24, 15) Lena Sandahl GOK 29:41, 16) Eivor Pettersson GOK 29:53, 17) Lennart Pettersson BGOIF 31:13, 18) Åke Björklund VO 32:13, 19) Bo Eklund Vimmerby OK 33:18, 20) Inger Almgren GOK 33:43, 21) Ingemar Persson GOK 34:43, 22) Göran Almgren GOK 37:16, 23) Lars Pettersson VOK 39:20, 24) Kicki Elenbo Sander BGOIF 39:53, 25) Laila Erlandsson MOK (Målilla OK) 40:56 +20:00 11:09 Arne Ljungblad Västerviks OK Felst) MeOS 2026-04-13 14:45:29,

MELLANBANAN 2,9 km. 1) Stefan Carlsson SOK Viljan 33:16, 2) Kenneth Antonsson VOK 35:46, 3) Sven-Olof Svensson BGOIF 40:48, 4) Kenneth Axelsson Målilla OK 40:58 +7:42 3:33 5) Ove Karlsson Västerviks OK 41:07 +7:51 7:11 6) Christer Ottosson VO 42:12, 7) Gunilla Pettersson VO 42:25, 8) Lena Persson GOK 43:38, 9) Gunnar Enberg MOK 44:43, 10) Göran Fredricson MOK 45:36, 11) Lennart Eklund MOK 49:19, 12) Karina Svensson VOK 49:56, 13) Britt-Marie Carlsson SOK Viljan 52:40, 14) Yvonne Johansson GOK 53:25, 15) Mats Adolfsson VOK 55:26,16) Jan Johansson GOK 56:15, 17) Lars Ekholm BGOIF 56:25, 18) Ingrid Erlansson GOK 57:23.

LÅNGA BANAN 3,8 km. 1) Gunnar Karlsson MOK 34:20, 2) Kent Granqvist VO 37:07, 3) Agneta Olivestam VOK 43:24, 4) Torbjörn Falk VOK 44:37, 5) Rolf Boman VOK 45:09, 6) Ann-Sofie Falk VOK 48:13, 7) Conny Karlsson VO 51:46, 8) Torgny Pettersson VO 52:12.