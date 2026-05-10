Förändringar i Västerviks lag inför första bortamatchen

Jason Doyle debuterar för Västervik Speedway mot Indianerna på tisdag. Foto: Ossian Mathiasson

SPEEDWAY 10 maj 2026 21.25

Västervik Speedway gjorde processen kort med Piraterna i seriepremiären. Kumlalaget Indianerna väntar på bortaplan i andra matchen på tisdag.

Nu på tisdag är det dags för säsongens första bortamatch då Västervik beger sig till Kumla Motorstadion för mötet med Indianerna. Jämfört med premiären blir det några förändringar i startsjuan. Jason Doyle och Anton Karlsson kommer in och Tom Brennan och Victor Palovaara utgår.

Västerviks startsjua ser ut enligt följande:

1) Robert Lambert

2) Mads Hansen

3) Jacob Thorssell

4) Rasmus Jensen

5) Jason Doyle

6) Anton Karlsson

7) Noel Wahlquist

Indianerna kommer till start med följande sju förare efter knappa premiärförlusten (43–47) borta mot Smederna:

1) Szymon Wozniak

2) Luke Becker

3) Kai Huckenbeck

4) Oliver Berntzon

5) Przemyslaw Pawlicki

6) Jonatan Grahn

7) Rasmus Karlsson

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

