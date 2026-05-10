BILDEXTRA: Stort intresse för att cykla runt Krön i vårsolen

Carina Gustafsson och George Gustavsson stannade till vid vätskekontrollen i Vennebjörke som Ingegerd och Leif Holmberg ansvarade för. Foto: Ossian Mathiasson

Oscar Anemyr och Josefin Andersson tog med sig barnen Hjalmar och Hilda, Oscars föräldrar Eje och Birgitta Adolfsson från Ingatorp och hunden Sigge på cykelturen. Foto: Ossian Mathiasson

Helen Sjöström ser positivt på Korpen Vimmerby håller i traditionen med att arrangera motionsloppet Krön Runt på cykel. Foto: Ossian Mathiasson

Björn Karlsson och Piroska Kallay ska strax hoppa upp på cyklarna och trampa runt sjön Krön. Foto: Ossian Mathiasson

Intresset för cykla runt sjön Krön på söndagsförmiddagen var stort. Foto: Ossian Mathiasson

Vimmerby motionsidrottsförening Korpen har gjort Krön Runt till en årlig tradition. Årets motionslopp på cykel drog stort intresse till sig.

I dag var det dags att ta fram cykeln för den 23 kilometer långa turen i det vackra vårlandskapet runt sjön Krön.

I år var det 130 personer som fick perfekt cykelväder och 60–70 personer som gick tipspromenaden på Vimmerbys gator.

– Vädret är perfekt och så roligt att se att hela familjer och små barn är med och cyklar. Det är inte så många cykellopp kvar nu, men vi håller i detta och tycker att det är jätteroligt, säger Helen Sjöström från Korpen Vimmerby.

"Gäller att ha ett nätverk"

Även om mycket går på rutin krävs det att funktionärer ställer upp varje år.

– Det gäller att ha ett nätverk som ställer upp plus vi har ett bra samarbete med Motorsport och andra butiker i staden, säger Helen Sjöström.

Ronny och Lukas Davidsson från Vimmerby har nyinköpta cyklar som de passade på att använda under turen runt Krön.

– Vi köpte de här hojarna här för inte så länge sedan och tänkte att Krön Runt kunde vara en lagom grej att vara med på, säger pappa Ronny Davidsson.

Vimmerbyfamiljen Anemyr Andersson med föräldrarna Oscar och Josefin och barnen Hjalmar och Hilda cyklade runt sjön med Oscars föräldrar Eje och Birgitta Adolfsson från Ingatorp. Hunden Sigge tog plats i cykelkorgen.

– Det ingår i vår träning inför Familjevasan som vi ska göra senare i år. Det är perfekt väder i dag, säger Oscar Anemyr.

Han vann cykeln

Carina Gustafsson och George Gustavsson stannade till för en stunds vila vid vätskekontrollen i Vennebjörke som Ingegerd och Leif Holmberg ansvarade för.

– Det är väldigt trevligt och härligt väder, säger Carina och George samstämmigt.

– Det kanske är starten för mig att ta upp cyklingen igen, säger George och skrattar.

Flera priser lottades ut och den finaste av dem alla var en sprillans ny cykel som skänktes av Motorsport. Den lyckliga vinnaren var cykelfantasten Joakim Zeylon som har fått löfte om ett cykelskifte.

– Det är roligt att vinna. Jag cyklar till vardags så det blir nog att byta till en mountainbike. ”Jonte” sa att jag kan byta till en annan cykel. När jag kör i skogen kanske det inte passar så bra med en damcykel, säger Joakim Zeylon.