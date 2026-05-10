Morgan Andersson har tagit ut sin första startsjua i rollen som lagledare för Dackarna. Foto: Ossian Mathiasson

Så ställer Dackarna upp i premiären på tisdag

SPEEDWAY 10 maj 2026 21.11

På tisdag kliver Dackarna in i årets upplaga av Bauhausligan. Där väntar Vargarna från Norrköping. Nye lagledaren Morgan Andersson har nu släppt startsjuan till premiären.

Det blir minst sagt intressant att se vad Morgan Andersson kan uträtta i sin roll som Dackarnas nya lagledare. Första testet är Vargarna på hemmaplan i tisdagens seriepremiär.

Laget som han satsar på i premiären ser ut enligt följande:

1) Nazar Parnitskyi

2) Timo Lahti

3) Artem Laguta

4) Matias Nielsen

5) Tai Woffinden

6) Tomas H Jonasson

7) Sammy Van Dyck 

Vargarna vann sin seriepremiär hemma mot Lejonen med 50–40 och kommer till Målilla med följande manskap:

1) Martin Vaculik

2) Maksymilian Pawelczak

3) Jaimon Lidsey

4) Norick Blödorn

5) Frederik Jakobsen

6) Ludvig Selvin

7) Filip Hjelmland

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

