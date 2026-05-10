Så ställer Dackarna upp i premiären på tisdag

Morgan Andersson har tagit ut sin första startsjua i rollen som lagledare för Dackarna.
Det blir minst sagt intressant att se vad Morgan Andersson kan uträtta i sin roll som Dackarnas nya lagledare. Första testet är Vargarna på hemmaplan i tisdagens seriepremiär.
Laget som han satsar på i premiären ser ut enligt följande:
1) Nazar Parnitskyi
2) Timo Lahti
3) Artem Laguta
4) Matias Nielsen
5) Tai Woffinden
6) Tomas H Jonasson
7) Sammy Van Dyck
Vargarna vann sin seriepremiär hemma mot Lejonen med 50–40 och kommer till Målilla med följande manskap:
1) Martin Vaculik
2) Maksymilian Pawelczak
3) Jaimon Lidsey
4) Norick Blödorn
5) Frederik Jakobsen
6) Ludvig Selvin
7) Filip Hjelmland