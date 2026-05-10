Bengtsson sliten efter tävlingscomebacken: ”Kört alldeles för lite”

Filip Bengtsson tillsammans med sitt team efter att ha kört två SM-deltävlingar i enduro hemma i Vimmerby. Foto: Ossian Mathiasson

Efter dubbla operationer är Filip Bengtsson tillbaka på tävlingshojen igen. Han körde helgens två SM-deltävlingar i enduro hemma i Vimmerby. – Det märks att jag har kört alldeles för lite innan den här helgen, säger han i depån en stund efter målgång på söndagen.

Det var i samband med MXSM-premiären i Uddevalla i fjol som Filip Bengtssons säsong tog slut redan i första heatet. Motocrossföraren kraschade, slog axeln ur led och tvingades operera axeln. När han ändå inte kunde köra mer passade han på att operera ett trasigt knä senare samma år.

Då var framtiden oklar, men han har tagit sig tillbaka.

Han gjorde tävlingscomeback på endurohojen i Vimmerby i helgen – och kom på 26:e plats i totalen i går och 20:e plats i totalen i dag. Albin Norrbin från Skövde vann söndagens elitklass.

Det är en märkbart sliten Filip Bengtsson som pustar ut i depån efter söndagens tävling.

– Det märks att jag har kört alldeles för lite innan den här helgen. Jag hade kört 15 timmar innan jag kom hit på ett helt år och nu har jag kört tio till så det har jag nästan dubblat i alla fall, säger Filip Bengtsson och gläds åt att han har undvikit nya skador:

– Jag har inte trillat en enda gång på hela helgen så det är skönt. Jag har hållit mig på hjulen och kört inom mina begränsningar. Det har rullat på, men det har varit fruktansvärt tufft.

"Placeringen är inte så viktig"

Filip Bengtsson beskriver helgens tävlingar som dammiga och steniga.

– Det har varit tre sträckor som det har varit jäkligt mycket sten på. Vädret rår man inte på. Det är fruktansvärt torrt och den sten som normalt sett sitter fast här ligger lös nu så det är svårt med pulverdammet. Det märks att jag har kört alldeles för lite eller att det är väldigt längesen jag körde något liknande. Det har varit utmanande.

Han är glad över att vara tillbaka på hojen, denna gång på endurohojen.

– Jag hade egentligen ingen plan på att köra, sedan tyckte jag att det var kul att köra det vi har kört tidigare. Jag får aldrig köra något cross-SM på hemmaplan då jag alltid är skadad. Nu var jag hel och då passar jag på att köra enduro istället.

Han hade inga större resultatmål inför helgen, men han hade att han hade hittat en bättre känsla på hojen.

– Det är inte där man vill vara, men det är där jag är för tillfället och det är bara att konstatera och jobba därifrån. Jag hade inget placeringsmål inför helgen utan jag ville mer hitta en känsla som jag kanske inte hittade. Det är väl mest det jag är besviken på, att jag känner att jag inte körde så bra som jag kan. Placeringen är inte så viktig för mig för tillfället.

"Vet var man har varit"

Han har bortsett från en tävling i Tyskland i fjol inte kört någon tävling sedan 2024.

– Jag har opererat både knä och axel sedan dess. Det har mest varit rehab och väldigt lite körning.

15 timmar på ett år talar sitt tydliga språk.

– Oscar (Blom) pratade med Max Ahlins pappa och han sa att det är vad han kör på en och en halv vecka ungefär. Det är vad jag har fått ihop på tolv månader. Jag får ta det därifrån.

– När man kommer till en tävling så är det alltid svårt att sätta egot åt sidan. Man vet var man har varit och var man vill vara. Skönt att få en tävling och det blev inga nya skador. Nu kan vi jobba framåt.

Framtidsplanerna är inte riktigt klara.

– Jag vet inte riktigt. Får jag köra lite mer och att det känns bra så kanske jag kör de andra deltävlingarna. Jag var jäkligt nära på att skita i det i dag, men John, Oscar och Jesper, som har varit med och hjälpt till, sa att jag skulle köra två sträckor och sedan skulle vi ta det därifrån. Jag tyckte nästan att det kändes bättre i dag än i går. Nu är man med om man skulle vilja köra någon mer tävling framöver.