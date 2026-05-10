Här är ungdomarnas medskick till Vimmerbys politiker

Kommunen träffar årligen företrädare för ungdomen i Vimmerby genom elevråden. Nyligen hölls en sådan globträdslunch. – Nu ska vi se om det är möjligt att ta vidare några saker, säger kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S).

Det har blivit en tradition. Årligen arrangeras träffar mellan kommunens ledande politiker och tjänstepersoner samt elevrepresentanter från Vimmerby gymnasium, Astrid Lindgrens skola och Vimarskolan.

Två större träffar hålls varje år i den här formen.

– Sedan har vi andra möten däremellan. Vi hade en globträdsfika för två månader sedan där vi sågs på Fabriken i ett mindre forum. Då var det jag och Niklas (Gustafsson) från politiken samt skolchefen, kostchefen, samhällsbyggnadschefen och elevrådsstyrelserna. Det är numera ofta samma frågor vi pratar om, säger kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S).

I samband med globträdsdagen i början av mars var det kommunens tur att bjuda in och då träffades man i kommunhuset.

– Vi har tidigare varit på Fabriken som är deras arena och nu bjöd vi in till Plenisalen, där vi åt lunch tillsammans och diskuterade frågor som kollektivtrafik, skolmat, fritidssysselsättning och parkeringar.

Vad säger ungdomarna om skolmaten?

– Det är lite blandat. En del är väldigt nöjda, en del tycker inte det är så bra. Många framför att de tröttnat på tacos och vuxit ifrån det.

"Rår vi inte över själva"

Vid föregående träff var det endast två representanter från vardera elevråd. Den här gången var alla representanter från de tre elevråden med på träffen.

– Nu har vi träffat dem några gånger och de är ganska bekväma. Nu handlar det om hur vi tar det här vidare och vi ser några saker som vi ska titta på om det är möjligt att ta det vidare. En del rår vi inte över själva, till exempel kollektivtrafiken, och det är en fråga som ofta kommer upp.

Många av de ämnen som kom upp är också sådana som ungdomsambassadörerna redan arbetar med.

– En fråga handlar om aktiviteter och vi ser att det finns ett ganska brett utbud, men ungdomarna vet inte om alla aktiviteter som finns. Då handlar det för oss om att visa vad som går att göra, för ofta blir svaret att "det visste vi inte" från ungdomarna. Vi är ganska bra på att fånga upp dem i låg- och mellanstadiet, men de som är något äldre förväntar sig kanske inte att hitta sin idrott. Man är inte bunden till det på samma sätt längre. Föreningar har sina träningstider och kulturföreningar har sina tider.

"Lösning efter september"

En fråga som hängt med länge är den om parkeringar vid gymnasiet. För flera år sedan togs beslut om att det skulle bli en ny parkering för elever vid just gymnasiet.

– Vi hittade en lösning med parkering för A-traktorer på bassängtaket bakom gymnasiet, men nu har den blivit full. Det beror på att personalen på Granen parkerar där. Det kommer bli en lösning när personalen flyttar till Lögstadsgatan och då blir det bättre igen. Nu behöver ungdomarna parkera på fyratimmars och sedan gå ut och flytta sitt fordon, men vi ser en lösning efter september och det är rockaden som kommer lösa det.