Ex-dacken upp i totalledning – efter kvällens GP-seger

Tvåa igår. Etta ikväll. Ex-dacken Brady Kurtz tog hem den andra deltävlingen i Manchester under lördagen.

Den här helgen har det varit dubbla GP-tävlingar i engelska Manchester. I går var det idel Australien på pallen. Max Fricke vann före Brady Kurtz och Jack Holder.

Men ikväll var det den tidigare dackeföraren Brady Kurtz som själv fick kliva överst på prispallen. Han vann tävlingen före Michael Jepsen Jensen och Bartosz Zmarzlik, som mycket överraskande ännu inte vunnit någon GP-tävling.

För Västerviksförarna Jason Doyle och Robert Lambert blev det inga minnesvärda kvällar. Doyle gick till semifinal och tog elva poäng. Lambert blev sist i sin semi och stannade på sju poäng. För Tom Brennan var det ännu jobbigare. Han tog bara två poäng och slutade näst sist.

Dackarnas senaste nyförvärv Patryk Dudek blev tolva med fem poäng och Nazar Parnitskyi, som precis fått lämna, klarade bara av att köra in en ynka pinne.

Nu övertog Brady Kurtz totalledningen i GP efter segern på sin engelska hemmabana och har 65 poäng. Bartosz Zmarzlik är tvåa med 62 och trea är Jack Holder med 55.

Lambert är sjua, Doyle åtta och Dudek tia.