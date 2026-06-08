Stökiga förberedelser för Dackarna – men också en glad nyhet

Förberedlserna inför tisdagens viktiga match mot Piraterna har varit stökiga för Morgan Andersson och hans Dackarna. Foto: Arkivbild

Vädret ställer till det för Dackarna. Banan är redan täckt inför tisdagskvällens superviktiga kamp mot Piraterna, vilket gör att man inte kan träna som tänkt i morgon. En positiv nyhet dock; nu är det helt klart att nygamle Dackefavoriten Patryk Dudek står på startlinjen.

Det varnas för regn i Målilla i morgon eftermiddag och lite uppsprickande väder framåt kvällen. Men Dackarna har garderat sig. Eldsjälar har varit i Vetlanda flera vändor och hämtat presenningar, och nu är banan i Målilla täckt inför hemmamatchen mot Piraterna.

– Alla ideella krafter i den här föreningen är otroliga. De sliter arselet av sig i bakgrunden och har gjort ett jättejobb med att täcka banan. Det är oerhört viktigt och stort – både av dem och av Vetlanda som lånar ut presenningen, säger en tacksam lagledare i Dackarna, Morgan Andersson.

– Det är inte en lätt sport att hålla på med det här, ibland önskar man att man höll på med något annat som inte kräver lika mycket folk och att man har total koll på väderprognoser.

Piraterna förstärker

Nu ser det dock ganska hoppfullt ut inför morgondagens möte där sjätteplacerade Dackarna med sina två poäng tar emot ”poänglösa” sjuan från Motala.

– Det är två jätteviktiga matcher som väntar (returmöte i Motala nästa vecka) härnäst. Om man vill åka längre än säsongens 14 grundseriematcher så är det oerhört betydelsefullt att vinna i morgon. Men det blir en tuff uppgift, jag har allra största respekt för det Piratgäng som kommer till Målilla i morgon. De har flera förare med riktigt bra form, säger Morgan Andersson.

I dag blev det också klart att Piraterna, som har inlett med fem raka förluster, förstärker med 25-årige dansken Jonas Seifert-Salk. Han ersätter skadade Oskar Fajfer rakt av och går in på plats nummer 2 i laget.

– Det är en jättebra förare med fin form, som jag tycker spetsar till deras lag.

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Allt klart med Dudek

Hos Dackarna är det nu 100 procent klart att återvändaren Patryk Dudek kör i morgon. Alla papper är klara och han själv är på väg till Sverige.

– Vi gjorde väl ingen kanonmatch senast. Nu har vi ersatt Nazar Parnitskyi med Dudek, och jag hoppas att han kan leverera ordentligt direkt. Men det gäller att helheten fungerar – det är avgörande för oss, säger Morgan Andersson.

Hur resonerade du när du valde Avnon van Dyck före brorsan Sammy på reserven?

– Vi tycker helt enkelt att Avon har varit lite vassare på hemmaplan.

Hela Dackelaget skulle ha samlats och tränat i morgon, men den täckta banan tillåter nu inte det.

– Det är egentligen inte alls bra, vi hade både planerat och behövt de varven. Men vi får se det från den positiva sidan; vi kunde ju inte träna inför vår premiär heller, och då gick det vägen i alla fall.