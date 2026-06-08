Grannen Magnus om omskakande dygnet – "Vaknade av två höga smällar"

Magnus Larsson såg att grannhuset var övertänt när han drog upp rullgardinen. "Klart att jag tänker varför jag låg kvar i sängen just den här morgonen", säger han. Foto: Lotta Madestam

Magnus Larsson i Silverdalen bor granne med fastigheten som totalförstördes i en brand på söndagsmorgonen. Han känner mannen som tros ha omkommit väl, även som tidigare arbetskollega. – Jag vaknade av två höga smällar och när jag tittade ut var huset övertänt, säger han.

Det hör inte till vanligheterna att Magnus Larsson ligger kvar i sängen så länge som han gjorde just på söndagsmorgonen. I dag önskar han att han hade gått upp direkt när han vaknade, för då hade han förmodligen upptäckt att allt inte stod rätt till i grannhuset.

– Jag vaknade vid halv åtta av två smällar, men tänkte inte så mycket mer på det, utan jag låg kvar i sängen. Plötsligt kom min fru upp och skrek att det brann i huset bredvid, berättar Magnus Larsson om den omtumlande och chockerande morgonen.

"Bolmade ut svart rök"

När han drog upp rullgardinen såg han hur huset bredvid var helt övertänt. Han ringde 112 omgående. Men då hade andra redan ringt också. Magnus Larsson och andra grannar sprang ut för att se om de kunde göra något.

– Vi slog ut en fönsterruta, men det bara bolmade ut svart, svart rök, så vi kunde inte göra något. Larmoperatören sa också att vi absolut inte skulle gå in, utan att vi skulle avvakta räddningstjänsten. Min första tanke var att han var kvar i huset, säger Magnus Larsson som även jobbade med den person som tros ha omkommit på bruket en gång i tiden, så de kände varandra väl.

Hur går dina tankar idag?

– Det är en olustkänsla. Det var uppståndelse här hela dagen igår, nu har det lugnat sig lite, men det är klart att jag tänker varför jag låg kvar i sängen just den här morgonen. Hade jag dragit upp rullgardinen tidigare, så hade jag kanske sett något tidigare. Men det hade säkert hållit på en stund, med tanke på att smällarna jag hörde var när fönsterrutorna gick, säger Magnus Larsson och tystnar en stund.

– Men det är klart att tankarna kommer, om man hade kunnat göra något tidigare. De tankarna kommer man inte ifrån. Men man får gå vidare, och det är så klart värst för de anhöriga.