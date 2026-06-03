Majoriteten har tagit en ny budget – beskrivs som försiktig trots valår

Lars Johansson (V), Peter Karlsson (C), Eva Berglund (S) och Lars Sandberg (C) var alla på plats när majoriteten presenterade sin budget. Foto: Simon Henriksson

Oförändrad skattesats. Två procent i överskottsmål. Nämderna får inte alls vad man begärt. Hela 190 miljoner i investeringar. Det är det stora i den rödgröna majoritetens budgetförslag detta valår. – Det är inte en oförsiktig budget. Vi är återhållsamma, säger majoritetens Lars Johansson (V).

Under tisdagen tog kommunstyrelsen budgeten inför 2027. Oppositionen valde att inte delta i beslutet och ska återkomma med egna budgetförslag i fullmäktige längre fram.

Den rödgröna majoriteten lägger en budget som ska ge 24,7 miljoner kronor i överskott. Det ger ett resultat på två procent av skatter och statsbidrag. Under planperioden – 2028 till 2030 – ska det öka till 2,5 procent.

– Vi behåller samma resultatmål som i år. Det finns en vilja att komma högre, men bedömningen från majoriteten är att den möjligheten inte finns utifrån de behov som nämnderna fört fram. Vi behöver positivt resultat utifrån att vi vet om att vi har stora investeringsbehov framöver och vill undvika att låna så mycket som möjligt. Ju högre resultatmål desto mer av investeringarna kan vi bära själva, säger kommundirektören Ola Karlsson.

Inställningen är att allt utom de strategiska investeringarna, vilket kan översättas med större investeringar på 30 miljoner kronor eller mer, ska självfinansieras. I budgeten för 2027 ligger investeringsramen på hela 190 miljoner kronor och de två stora där är det nya vård- och omsorgsboendet i Nybble och projektet med Astrid Lindgrens skola.

– De strategiska investeringarna är omöjliga att självfinansiera. 135 av 190 miljoner är strategiska.

För 2028 är investeringsramen på nästan 283 miljoner kronor.

– Investeringar är på en helt annan storleksordning än tidigare, säger kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S).

Tunga nämnderna får inte alls vad de önskat

De två tunga nämnderna – socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden – hade äskat 39,5 respektive 39,2 miljoner kronor. Det är man inte i närheten av att få.

– Det har inte alls varit lika lätt som förra året att få ihop en budget. Det är tuffare. Förra året hade vi utrymme för nästan alla äskanden, men i år fanns inte utrymmet. Vi har fått ihop en budget där nämnderna ska kunna behålla det man har, men det blir inga extra satsningar. Det känns ändå bra att vi kan satsa mer på kärnverksamheterna, säger kommunstyrelsens vice ordförande Peter Karlsson (C).

Socialnämnden får 26,2 miljoner och barn- och utbildningsnämnden 20 miljoner.

– Vi är inte fullt nöjda. Vi får ungefär samma budget som i år och då startar vi upp en ny verksamhet med korttidsboendet Kastanjen nästa år. 11,5 av de här 39,5 miljoner som vi satte som prioriteringar är till korttidsboendet. Det blir ett arbete att göra, men i övrigt är vi tacksamma att vi har påbörjat Kastanjen och fått ut underlag för Nybble. Det gör att vi kan komma i fas med köerna vi har. Nu ska vi sätta oss med det här och har till september på oss att få till en detaljbudget, säger socialnämndens ordförande Eva Berglund (S).

Lars Sandberg (C), hennes motsvarighet i barn- och utbildningsnämnden, är inte heller nöjd.

– Det är stor skillnad på 39,2 och 20 miljoner. Satsningarna vi hoppats på ser inte ut att kunna bli av. Förvaltningen får sätta sig ned nu och pussla med det här. Jag skulle vilja ha särskilda undervisningsgrupper på något sätt. Om det är möjligt vet jag inte, men vi får pussla med detta och göra så bra vi kan.

Är det så lite pengar att ni inte kommer kunna gå fram med någon satsning ni tänkt?

– Det är svårt att säga. Att vi lämnar de tidigare lokalerna för restaurangskolan är inte med och där finns det lite plus att hämta, men det är svårt att säga var det hamnar i slutändan. Jag skulle vilja se någon satsning på särskilda undervisningsgrupper på något sätt på alla skolor, men jag vet inte om det är möjligt. Vi får räkna på det i förvaltningen.

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"Inte en oförsiktig budget"

Peter Karlsson har förståelse för nämndernas sits, men det finns just ett stort men.

– Det är ett osäkert läge. Skatteunderlagsprognosen ger oss inte mer utrymme och det blir en tuff tid framöver. Det är positivt att arbetslösheten är låg och det finns andra positiva signaler i kommunen, säger han.

Eva Kindstrand Ströberg betonar att en del andra kommuner väljer att skjuta på sin budgetprocess.

– Vi går efter den skatteunderlagsprognos vi fick i december. Andra kommuner byter eller skjuter på budgetarbetet. Vi står fast vid den som är tänkt och lägger en budget.

– Det är inte en oförsiktig budget. Vi kunde räknat annorlunda och lagt till några miljoner ytterligare, men vi gjorde satsningar förra året som vi håller i. I övrigt är den återhållsam, säger Lars Johansson.

– De satsningarna följer med. Vi ökade friskvårdsbidraget, räknade upp föreningsstöden och införde gratis kaffe. Det ligger kvar och vi har sett att nyttjandet av friskvårdsbidraget ökat, säger Kindstrand Ströberg.

Mindre pengar till kommunstyrelseförvaltningen

Valnämnden får 800 000 kronor mindre och finansförvaltningen 4,5 miljoner kronor. Mest drabbat blir kommunstyrelseförvaltningen som har en minusprioritering på 9,2 miljoner kronor.

– Totalt är det 32 miljoner vi har i utrymme med ett tvåprocentigt överskottsmål.

– Vi har dragit ned på kommunstyrelseförvaltningen. Dels är det VTT-fastigheten som redan är borta och i omorganisationen har vi minskat antalet chefer. Mycket av det här är redan gjort, säger Peter Karlsson.

Fortsatt återhållsamhet ska dock gälla vidare på central förvaltning.

– Den politiska organisationen blir också billigare framöver vill jag nämnda. Nu blir det här ett arbete att ta fram kommunstyrelsens detaljbudget sedan, men vi behöver göra två stora satsningar på äldreomsorgen och lägga pengarna där, menar Lars Johansson.

Hur stor del av de här 9,2 miljonerna kommer ni behöva hitta?

– Det är ramen som det fattas beslut om nu och detaljbudgeten kommer i oktober. Det är först då kan man säga det. Alla prioriteringar budgetberedningen sa ja till 2026 följer med till 2027, men annars är det svårt att svara på nu. Det får beslutas i oktober, men det är lägre ram än 2026, säger kommundirektör Ola Karlsson.

Är det risk för neddragningar?

– Det är ett arbete att göra framåt hur vi hamnar inom ram. Det är alltid olika prioriteringar och det finns alltid en risk, säger Lars Johansson.

Att höja skattesatsen, som ligger på 22,36 procent, med tanke på det stora investeringsbehovet har inte varit uppe för diskussion inom den rödgröna majoriteten. Det finns en avsatt pott centralt för lönerevision och en mindre pott för jämställdhets- och konkurrenssatsningar.

– Vi hade personalbokslut under kommunstyrelsens sammanträde också och ser att vi ligger väldigt bra till när det gäller jämställda löner. Vi har gjort den resan och HR redovisade att vi är bland de bättre i landet. Det är vi väldigt stolta över.

Fullmäktige ska nu besluta om budgeten om ett par veckor.