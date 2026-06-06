DOM I DAG: FYRA MÄN FÄLLS FÖR STÖLDEN PÅ KEJSARKULLEN

De fyra litauiska medborgare som har suttit häktade i närmare en månad för att ha stulit gods från Kejsarkullens återvinningscentral har nu fått sin dom. De fälls för stölden men släpps omgående från häktet.

Det var i början av maj som personalen med hjälp av övervakningskameror såg hur fyra män tillgrep gods, bland annat elektronikprylar, från Kejsarkullens återvinningscentral mellan Hultsfred och Målilla.

Senare samma dag kunde polisen anhålla de fyra männen, som sedan anhölls och även häktades ett par dagar därefter på sannolika skäl misstänkta för stölden. Skälet till häktningen var att det fanns risk för att männen skulle avvika eller dra sig undan lagföring eller straff, menade åklagaren.

Trodde att det var tillåtet att ta saker

Nyligen hölls huvudförhandling i målet i Kalmar tingsrätt, och på fredagsmorgonen offentliggjordes domarna mot de fyra männen, som är i åldrarna 30-50 år.

Samtliga döms som skyldiga till stöld av elektronik, verktyg, kikare och ett fiskespö till ett värde av drygt 1 800 kronor, men släpptes omgående från häktet, vilket åklagaren hade begärt.

Under rättegången har männen hävdat att de inte visste att det var olagligt att ta saker från en återvinningscentral. Denna menar rätten inte känns trovärdigt då de har tagit sig in på ett inhägnat och låst utrymme som dessutom är utrustat med mängder av varnings- och förbudsskyltar.

Påföljden för de fyra bestämdes till villkorlig dom. Eftersom de har suttit häktade så pass lång tid så förenas inte den villkorliga domen med böter eller samhällstjänst, vilket vanligtvis annars sker.

Alla fyra ska dock betala 1 000 kronor vardera till brottsofferfonden.