Polisen om dödsbranden – ska genomföra teknisk undersökning

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Polisen har öppnat en utredning om mordbrand efter dödsbranden i Silverdalen under söndagsmorgonen. Detta mest för att öppna verktygslådan.

Det var på söndagsmorgonen som det slogs larm om brand i en villa i Silverdalen. Räddningstjänst, ambulans och polis larmades och möttes av en övertänd villa, där taket rasat in.

Senare under dagen anträffades en person avliden bland brandresterna. Polisen har öppnat en utredning om mordbrand. Det handlar mest om att öppna sin verktygslåda.

– Det rubriceras som mordbrand eftersom vi måste utreda vad som har hänt. Det är en person som är anträffad och personen är inte identifierad. Därmed är inga anhöriga underrättade, säger Evelina Olsson, presstalesperson vid polisens ledningscentral.

Någon misstänkt har man inte.

– Nej, det har vi inte. Utan det handlar om att vi har en kropp och ska göra olika åtgärder. Då blir det den rubriceringen.

Polisen har spärrat av

Hur lång tid det kan ta att identifiera kroppen är oklart. Polisen har spärrat av kring brandplatsen och inväntar nu att området ska svalna.

– Därefter blir det en teknisk undersökning och i väntan på den är det avspärrat. Vi har bevakning där nu och man brukar vänta minst ett dygn.

Har ni någon teori om orsaken?

– Nej, det är det som måste utredas.