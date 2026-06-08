Västervik hoppas på storpublik i enkronasmatchen

Västervik Speedway har inlett säsongen med fyra segrar på fem matcher och ställs mot Vargarna på hemmaplan på tisdagskvällen. Foto: Hans Lindqvist

Västervik har fått önskad start på säsongen. I morgon väntar enkronasmatch hemma mot överraskningslaget Vargarna. – Det är inte bara ställa ut skorna om många tror det för att vi leder serien, säger lagledaren Mikael Teurnberg.

Vargarna från Norrköping gästar Hejla Arena i Västervik på tisdagskvällen. Då satsar Västervik på enkronasmatch med fri entré för samtliga åskådare.

– Jag hoppas att det kommer mycket folk. Vi är väl uppe i runt 140 företag som är med och bidrar till detta. Vi håller på fortfarande så det kan nog bli uppemot 150 företag, eller drygt 140 företag. Vi tycker att det passar bra med en enkronasmatch i det här skedet av säsongen, säger Mikael Teurnberg.

Ingen oro för väderprognosen

Västerviks nye lagledare ser många fördelar med att anordna en enkronasmatch.

– Västervik har kört enkronasmatch med gott resultat i många år. Jag tycker att det är bra att man kan locka hit ny publik som passar på att gå när det är fri entré och några procent fortsätter kanske att gå på speedway. Vi har också många positiva företag och kommer det mycket folk kan det bli en bra slant till föreningen.

Vad hoppas ni på i antal åskådare?

– Kan det komma mellan 4 000– och 5 000 åskådare så är det bra. Det var 4 600 åskådare i derbyt, men jag tror att det är möjligt med 5 000 åskådare och där spelar såklart vädret in.

Tisdagseftermiddagens väderprognos med lätt regn i Västervik är inget som oroar.

– När det kommer regn västerifrån är det inte säkert att det kommer hela vägen fram till Västervik med tanke på att havet trycker på. Det ska komma någon skur, men den är övergående så det är ingen fara alls. Jag är absolut inte orolig för tävlingens genomförande. Är det en liten skur så är det bara att ta med sig regnkläder, säger Mikael Teurnberg.

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"Bra känsla och go i laget"

Efter fem körda matcher är Västervik ett av tre lag som står på åtta poäng och morgondagens motståndare Vargarna ett av två lag på sex poäng.

Västervik har fått en bra start på säsongen och befinner sig i delad serieledning.

– Det är skönt att vara med där uppe i toppen och jag har sagt att vi vill vara topp tre. Sedan är det väldigt jämnt och det kan svänga, men det är i slutspelet allting avgörs. Det gäller att vara med, få ihop det och få det att sätta sig och det är en lång säsong. Så här långt tycker jag att det känns väldigt bra och jag tycker framför allt att det är bra känsla och go i laget.

Vargarna har överraskat positivt i början av säsongen.

– Vargarna har gjort det bra, tagit poäng och verkligen förstärkt sitt lag i år och har många formstarka förare. Det är inte bara ställa ut skorna om många tror det för att vi leder serien. Det finns mycket speedway i laget och killarna har en väldigt hög högstanivå. Vi ska inte tro att det blir en enkel match.

Västervik slog Eskilstuna Smederna med 46–44 förra tisdagen och Mikael Teurnberg hoppas att laget kan fortsätta på inslagen väg.

– Nyckeln är en bra start på tävlingen och att alla förare tar poäng, lite som det var i Eskilstuna i tisdags. Ingen fallerade och de bästa förarna tog mycket poäng. Det jag kanske skulle vilja se är att någon av andraplansgubbarna kliver fram ordentligt och går upp på tvåsiffrigt. Det är läge för det.

Reserven lånas ut på nytt

Jämfört med senast blir det en förändring i startsjuan. Danske speedwaylöftet Villads Nagel utgår till förmån för landsmannen Mads Hansen.

– Mads hade inte möjlighet att åka de två senaste matcherna på grund av väldigt mycket tävlingar och då var det läge att testa de andra förarna. Nu är han tillgänglig och Nagel hade en tuffare tävling i Eskilstuna och är sliten efter att ha tävlat väldigt mycket på sistone.

Noel Wahlquist lånas för andra matchen i rad ut till ett skadedrabbat Rospiggarna.

– Det finns konkurrens bland de svenska förarna på reservsidan. Anton åkte i Eskilstuna förra veckan och gjorde inte bort sig. Noel har inte heller åkt dåligt. Jag tror att konkurrens är bra. De kanske inte gillar det, men jag vet att det är bra. Det är inte utvecklande att man bara ska ha en plats som svensk förare utan man presterar bäst när man har kniven mot strupen.