Så många sommarlovskort till ungdomar såldes – här är det överraskande valet

Kommunen, sparbanken och Sparbanksstiftelsen satsade på sommarlovskort även 2026. Nu står det klart hur många som blev sålda.

I maj berättade Vimmerby Sparbank och Sparbanksstiftelsen att man åter väljer att stötta projektet. Det blir tredje året i följd som kommunen får hjälp med två tredjedelar av kostaden för att ge ungdomarna den här möjligheten.

För ungdomar som går i årskurs sju till nio samt i ettan eller tvåan på gymnasiet har möjligheten funnits att köpa ett rabatterat sommarlovskort som kostar 100 kronor.

– När det blev en nyhet att kommunen inte kunde upprätthålla det här för tre år sedan var stiftelsen och banken snabba på att kolla upp vad det kunde täckas kosta. Vi kom överens med kommunen om att göra vad vi kan och vi lyckades. Jag vill inte säga att det blivit en tradition, för vi behöver ta det här beslutet varje år, men det är jätteroligt att vi kan fortsätta. Pratar man med ungdomar vet man värdet av det. Det ligger i allas intresse att ungdomar kan ta sig till sommarjobb, aktivera sig och hitta på saker på sommaren. Det är en riktigt rolig sak att kunna bidra till och det är en modest kostnad på 100 kronor, som gör att möjligheterna utjämnas och alla kan ta del av det, sa Vimmerby Sparbanks vd Axel Tunek tidigare.

Fler sålda kort i år

Kommunen har avsatt 120 000 kronor för ändamålet och tar sin andel från oförutsedda medel. Förra året var det 405 ungdomar som nyttjade möjligheten att köpa det rabatterade kortet.

Nu har försäljningen avslutats för i år och det står klart att 439 sommarlovskort blev sålda.

– Det blev fler i år. Vi trodde att det skulle öka lite till, eftersom vi var sent ute förra året och ute i bättre tid i år. Det har varit väldigt uppskattat och många som utnyttjar det. Det märker vi till exempel på Globträdsdagar när vi är ute, säger kommunstyrelsens vice ordförande Peter Karlsson (C).

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Fler valde fysiskt kort

Kommunen är tacksam mot både sparbanken och stiftelsen.

– Det är en riktigt bra sort av samverkan, säger kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S).

Av de 439 sommarlovskorten var det 205 som valde digitala biljetter. Alltså fler unga som ville ha ett fysiskt plastkort.

– Jag trodde fler skulle välja digitala biljetter, men så blev det inte. Många ungdomar sa att telefonen kunde var urladdad och att det inte var säkert att det skulle funka, säger Peter Karlsson.