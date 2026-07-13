Talangens mäktiga facit i Målilla – seger tre år i rad: "Vet inte vad det är"

Wiktor Przyjemski fick bästa tänkbara start i jakten på att återta U21-titeln. Det har körts tre SGP2-tävlingar i Målilla sedan 2024 och Wiktor Przyjemski har vunnit samtliga. Foto: Bildbyrån

Polens stora speedwaylöfte Wiktor Przyjemski vann SGP2-premiären i Målilla både 2024 och 2025 och fullbordade sitt hattrick i årets tävling på Skrotfrag Arena på fredagskvällen.

Wiktor Przyjemski från Polen ses av naturliga skäl som en av speedwayvärldens mest intressanta talanger och framtidsnamnet har siktet inställt på att återta SGP2-titeln som han såg rinna ur händerna i förra årets tredje och avslutande tävling i Vojens i Danmark.

Dackebekantingen Nazar Parnitskyi svarade för en urstark tävling på dansk mark som han vann och belönades med 20 poäng, vilket räckte för att passera en skadad Wiktor Przyjemski som endast plockade sex poäng efter att ha vunnit första deltävlingen i Målilla och kommit tvåa i andra deltävlingen i Riga.

Parnitskyi lyckades därmed hamna tio poäng före Przyjemski i totalen. Przyjemski har lagt besvikelsen bakom sig, satt upp nya mål och har ingen annan plan än att köra hem VM-titeln i SGP2, eller junior-VM för förare under 21 år som det faktiskt är, i år.

Seger i alla tre U21-tävlingar i Målilla

Årets första deltävling i U21-mästerskapet kördes på Skrotfrag Arena i Målilla på fredagskvällen.

Målilla MK har faktiskt arrangerat den första omgången av U21-mästerskapet varje säsong sedan 2024 och Wiktor Przyjemski har vunnit tävlingen i Målilla 2024, 2025 och nu 2026. Det är sannerligen en speedwayåkare som trivs och vet vad han ska göra på ovalen i Målilla.

Wiktor Przyjemski fick kliva högst upp på prispallen efter att ha dragit det längsta strået i en kamp med fjolårets U21-bronsmedaljör Mikkel Andersen från Danmark.

”Jag vet inte vad det är med Målilla, men av alla tre vinster var den här den svåraste att uppnå. Inför finalen trodde jag inte på den uppställning vi hade. Jag trodde inte att risken vi tog skulle löna sig, men det lönade sig och och jag är väldigt nöjd med det", säger segraren i en kommentar till GP-arrangörens hemsida.

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Sju poäng till Karlsson

Västerviks danske talang Villads Nagel tilldelades tredjeplatsen efter att ha drabbat samman med landsmannen William Drejer på sista varvet av finalen. Lyckligtvis kunde han komma undan händelsen och delta i firandet på prispallen.

För Sveriges del gick det bäst för Rasmus Karlsson, Indianernas talang som belönades med sju poäng efter sin fjärdeplats i ett av de två sista chansen-heaten. Wildcard-föraren Leo Klasson belönades med tre poäng och banreserverna Alfons Wiltander och Harry Lundahl körde två respektive ett heat.

FIM Speedway-tävlingarna fortsätter med SGP4-världsmästerskapet för sportens yngre förmågor i åldern 11-13 år på lördagsförmiddagen innan allting kulmineras med 20:e GP-tävlingen i Målilla på lördagskvällen. En smått osannolik notering och bedrift.