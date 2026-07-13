Utlånad till VH i fjol – nu bryts kontraktet med SHL-klubben i förtid

Oscar Davidsson var utlånad till Vimmerby Hockey i fjol. I dag meddelar HV71 att de är överens med honom om att bryta avtalet i förtid. Foto: Bildbyrån

HV71-forwarden Oscar Davidsson var utlånad till Vimmerby Hockey i fjol. Nu meddelar SHL-klubben att parterna är överens om att bryta avtalet i förtid.

Örebro HK-produkten Oscar Davidsson anslöt till HV71:s juniorverksamhet under säsongen 2022/2023, tog steget från juniorhockey till SHL och spelade 31 SHL-matcher för klubben från Jönköping.

19-åringen var under förra säsongen utlånad till Vimmerby Hockey i Hockeyallsvenskan och svarade för ett mål på 30 allsvenska matcher.

På fredagen kom beskedet att det blir ingen fortsättning i HV71 trots att han hade kontrakt över kommande säsong. Parterna har kommit överens om att bryta avtalet i förtid.

”Oscar behöver kontinuerlig speltid för att fortsätta ta nästa steg i sin utveckling. Därför är det här en bra lösning för båda parter”, säger sportchef Johan Hult till klubbens hemsida.

Klubben tackar Oscar Davidsson för hans insatser i klubben och önskar honom lycka i den fortsatta karriären. Var Oscar Davidsson spelar nästa säsong är oklart.