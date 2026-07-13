Finaldag för seniorer och damer – här är alla som kör i dag

I dag är det dags för den femte och sista dagen i Semesterracet. På schemat står finaldag för 108 seniorer och 48 damer. Foto: Stefan Härnström

Tänk vad tiden går fort när man har roligt. I dag är det dags för den femte och sista tävlingsdagen i folkracetävlingen Semesterracet i Gnagaredalen i Vimmerby. De främsta seniorerna och damerna står på startlinjen.

108 seniorer kör två kvalomgångar och de 60 förarna med högst poäng kvalificerar sig för tredje omgången. Därefter väntar D-, C-, B- och A-final och finalerna körs enligt ”runner up”-principen. Före D-finalens start körs två sista chansen-heat där segrarna kliver in i D-finalen och ser till att sex förare står på startlinjen.

Elva seniorförare tävlande för Vimmerby MS har via kval avancerat till den stora finaldagen. Det rör sig om Christoffer Gunnarsson, Theo Johansson, Emil Karlsson, Samuel Thörnqvist, Albin Karlsson, Fredrik Hedström, Dennis Frosthed, Ludvig Fransson, Johan Karlsson, Melwin Mattisson, Theo Thörnqvist.

Publiken i Gnagaredalen får under den avslutande tävlingsdagen även följa Jesper Sundström från Jungnerligans RC, Jonas Berneros från Silverdalens MSK och fem finaldagsklara seniorer från MK Kinda i form av Emil Wernersson, Malve Westerling, Mats Andersson, Rasmus Eriksson och Jesper Frode.

Tre VMS-förare till finaldagen på damsidan

48 damer kör två kvalomgångar och de 24 förarna med högst poäng kör vidare och går till tredje omgången. Här väntar C-, B- och A-final och finalerna körs enligt ”runner up”-principen.

Fyra Vimmerby MS-förare Sofia Lod, Linnéa Karlsson, Katja Frosthed och Ingela Svensson, två Målilla MK BK-förare Mariah Blixth och Malin Blixth Johansson, en Silverdalens MSK-förare Elin Jonsson och två MK Kinda-förare Nellie Eriksson och Camilla Wernersson har tagit sig vidare till finaldagen och drömmer om att få skrika ut sin glädje över segern i Semesterracets damklass på lördagseftermiddagen.

Klicka här för att ta del av startlistan i seniorklassen.

Klicka här för att ta del av startlistan i damklassen.