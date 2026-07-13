150 discgolfspelare kommer till Storebro – svenska mästaren står i kö

Smålandstouren i discgolf kommer återigen till Storebro. I morgon, lördag, ställer 150 spelare upp i den fjärde deltävlingen på Smålandstouren. Foto: Storebro IF Discgolf

Storebro IF står återigen värd för en deltävling i discgolfens Smålandstour. 150 spelare kommer till spel och det är gränsen för vad man mäktar med i spelarantal.

För femte året i rad anordnar Storebro IF en deltävling i discgolfens Smålandstour på sin välrenommerade bana på Bruksvallen.

– Det är många år som touren har kommit till oss, säger Johan Lindell, tävlingsledare för helgens tävling och numera sammankallande för discgolfsektionen i Storebro IF.

118 spelare var anmälda till fjolårets tävling och i år har deltagarantalet slagit i taket med 150 anmälda spelare. Johan Lindell märker själv av sportens uppsving och konstaterar att många spelare vill tävla på banan på Bruksvallen.

Vad är förklaringen till uppsvinget?

– Först ökar antalet spelare överlag, sedan är banan i Storebro väldigt omtyckt och populär och ombyggd under vinter och vår till en svårare, tuffare bana. Den ska kunna utmana allt från elit till amatör och det finns tre olika layouter att spela på.

Vad känner du själv kring siffran med 150 anmälda spelare?

– Det är verkligen jättebra. Vi kan egentligen inte erbjuda mer än 142 spelare, men vi har fått göra om en grupp som spelar med fler än vad man egentligen ska för att kunna ta i några extra spelare. På elitnivå lockar tävlingen flera av Smålands och Sveriges bästa spelare.

Svenska mästaren på väntelistan

Allt tävlande under Smålandstourens fjärde deltävling äger rum på lördagen och discgolf-spelarna spelar två gånger 18 hål med en paus mellan rundorna.

Har du någon förhandsfavorit inför lördagens tävling?

– Regerande svenska mästaren Gustaf Dalén är anmäld, men just nu på väntelistan för att det är fullt. Blir det något avhopp så kommer han in och då är det klart att han är favorit. Hans bror Filip är inne i tävlingen. Han är också duktig och kommer säkert vara med i toppen.

Finns det några lokala discgolfspelare att ställa sitt hopp till?

– I MPO har vi Calle Persson som spelar i elitklassen. Det är hans hemmaplan så han kommer vara med.

Johan Lindell hoppas att det blir en lyckad tävlingsdag med god publiktillströmning i fina sommarvädret.

– Nästan alla år har vi haft otur med att det har varit dåligt väder och hårt med regn. Nu ser det jättebra ut så jag tror att det kan bli en del publik på lördag.