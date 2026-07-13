WOFFINDEN AVSLUTAR KARRIÄREN EFTER SKADEELÄNDET

Här kommer en tråkig men förståelig speedwaynyhet. Efter år av skador och motgångar väljer den trefaldige världsmästaren Tai Woffinden att avsluta karriären.

Dackarnas stjärna Tai Woffinden råkade i slutet av maj 2026 ut för en ny krasch under en tävling i Polen. Olyckan resulterade i sex brutna revben och ett brutet vänster skulderblad. Detta skedde bara veckor efter att han gjort comeback från en livshotande olycka året innan.

När han i slutet av juni var tillbaka i Dackarnas startsjua slog han upp skadan på nytt. Efter drygt ett varv tvingades han avbryta heatet med svåra smärtor och kunde inte fullfölja tävlingen. Kort därpå valde Dackarna att plocka ut skadade Tai Woffinden ur truppen.

I dag kommer Tai Woffinden med beskedet att speedwaykarriären är över. Den trefaldige världsmästaren har kämpat med flera svåra skador under senaste åren.

"Dackarna riktar ett stort tack för dina insatser i Dackedräkten genom åren, med bland annat SM-guldet 2021 som starkast minne. Grattis till en fantastisk karriär och vi önskar dig en fin framtid", skriver Dackarna i en kommentar på sin Facebooksida.

"Dags att få detta fixat ordentligt"

Tai Woffinden berättar själv om beslutet i ett videoklipp på sociala medier och skadan som kräver ytterligare en operation.

"Efter min senaste krasch i Ostrow visade röntgenbilderna brutna revben och ett frakturerat skulderblad, men de kunde inte förklara varför jag inte kunde lyfta eller röra min vänstra arm ordentligt. Jag jobbade arslet av mig genom rehab för att komma tillbaka på cykeln för att tävla i både Ostrow och Målilla, men efter varje möte blev smärtan värre och jag visste att något inte var rätt. Ytterligare skanningar har visat en skada där min supraspinatus sena fäster sig vid den större tuberositeten i min axel. Senan har dragit iväg med en benbit, så nu behövs operation för att reparera den. Dags att få detta fixat ordentligt och återhämtningen förväntas ta fyra–sex månader", skriver Tai Woffinden i ett inlägg på sociala medier.

Woffindens sista speedwayheat kördes i Dackarnas hemmamatch mot Lejonen den 30 juni.