Elin inledde med vinst i första heatet: "Var livrädd i starten"

Precis som för de lokala herrarna har inledningen blivit riktigt lyckad för damförarna i Semesterracets avslutande dag. Elin Jonsson från Silverdalens MSK gled tidigt upp i ledning i sitt heat och Mariah Blixth från Målilla MK BK kämpade både framåt och båkåt när hon tog en andraplats.

I depån efter heatet så krängde Mariah Blixth av sig balaklavan och hjälmen och det rann en svettdroppe längs med kinden och meddelade mekanikerteamet att det skrapade i bilen. Det visade sig vara en lös bakaxel.

- Ja, det kan man säga att det gjorde! Det var kämpigt där ute. Det är jättekul men man får kämpa också. men så blir man ju så jävla arg när man inte kommer om.

Blåste förbi Volvobilarna på innern

Elin Jonsson kunde däremot gida lite på en räkmacka så fort hon kom ut från starten och många av de startsnabba Volvobilarna tog ut varandra. Hon kunde sticka iväg med Toyotan på innerspåret och behövde inte oroa sig allt för mycket båkåt resten av heatet.

- Jag var livrädd i starten. Vad mycket Volvobilar och grejer... Herregud, men det var ju lite kul och lite flyt men det ska man ju ha. Jag hade första spret. Det brukar vara lite trångt men jag tänkte "det är ledigt eftersom det är Volvo". Jag var ganska bra med ut men sedan var det lite tur med. Det var kul att vara först så man fick prova och gasa lite! Nu får ja gköra tredje omgång tänker jag, om det inte skiter sig helt i andra.