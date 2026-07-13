Turistens bil fick repor längs hela sidan: ”Ren skadegörelse”

En man som besökte Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby i söndags upptäckte efter besöket att ena sidan på bilen blivit repad. Foto: Ossian Mathiasson

En besökare på Astrid Lindgrens Värld anmäler att någon har utfört skadegörelse på hans bil i söndags.

En anmälan om skadegörelse på bil har upprättats. En man i 60-årsåldern från Stockholm har haft sin bil parkerad på Astrid Lindgrens Världs parkering mellan klockan 10 och 19.30 i söndags. Det var på söndagskvällen som man upptäckte att man hade fått hela högersidan på bilen repad.

– Det är ingen bil utan det måste ha varit en person som har gjort det står det i anmälan. Bilen stod vid en laddstolpe och hade gott om utrymme. Det verkar vara ren skadegörelse, säger Ulf Gollungberg vid polisen i Västervik.