Så är läget för de lokala seniorerna – Fransson inledde med heatseger

Det ser ljust ut för de lokala seniorförarna när Semesterracet gått in på finaldagen. Vimmerby MS unge talang, från Hultsfred, Ludvig Fransson tog 10 poäng i första heat och klubbkamraterna Samuel Thörnqvist och Christoffer Gunnarsson tog andraplatser i sina heat.

Ja, Ludvig Fransson som tidigare i veckan inte var nöjd med bilen kommenterade sin heatseger såhär:

- Jo men känslan börja komma mer och mer. Det är inte hundra men det börjar kännas bättre. VI gör vad vi kan.

Hur kändes det ute på banan?

- Jo, i början brukar det vara mycket damm och lösgrus var det på sina ställen men det fanns fäste trots det.

Följde Tobbe Svärd

VMS Samuel Thörnqvist såg en lucka i sitt heat. När ledande Petri Häggman från Eksjö sladdade bort sig följde han efter Tobias Svärd från MK Orion och Saabarna följdes åt till mål.

- Jag kände mig rätt så lugn. Jag låg och avvaktade för jag vet ju att Tobbe vill vinna. Så jag tänkte att det blir säkert öppet någonstans.

Att försöka ta sig förbi Tobbes snabba Saab då, går det?



- Nja... det vet jag inte, han har ju bättre grejer, det tror jag.

Även Christoffer Gunnarsson från VMS tog en andraplats och åtta poäng i sitt första heat.