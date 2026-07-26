Kalmar län toppar tråkig lista – här ökar olyckorna mest

Antalet olyckor på arbetet minskar i Sverige, men skillnaderna mellan storstadslän och landsbygden är stor. Enligt statistik som utbildningsorganisationen K-utbildning tagit fram med hjälp av data från Arbetsmiljöverket är Kalmar län ett av de tre län som har den högsta ökningen av arbetsolyckor som leder till sjukfrånvaro.

Utbildningsföretaget K-Utbildning har gjort en analys av den senaste datan från Arbetsmiljöverket gällande arbetsolyckor i Sverige. Analysen visar att olyckorna på nationell nivå har minskat något, från drygt 40 000 olyckor under 2024, till strax över 39 000 i fjol.

De flesta olyckorna sker givetvis i storstadsregionerna, men tittar man på antalet olyckor procentuellt över invånarantalet syns ett annat mönster. I storstadsregionerna minskar olyckorna i arbetet något, medan den i andra delar av landet ökar. Till exempel så har Södermanland, Västmanland och Örebro län ungefär 70 procent fler olyckor per sysselsatt invånare än vad Stockholms län har.

Södermanlands län toppar listan över flest anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro per 1000 sysselsatta (9,4) följt av Västmanlands län (9,3) och Örebro län (9,1). Stockholms län har den lägsta siffran (5,4).

Störst ökning

I flera län ökar olyckorna, och den största ökningen syns i Norrbottens län (en ökning med 1 procent), följt av Jämtlands län och Kalmar län på delad andraplats (0,8 procents ökning).

I andra änden av listan befinner sig Gotlands län, med den största minskningen av olyckor (-0,8) följt av Södermanlands län (-0,6) samt Stockholm, Dalarna och Gävleborgs län (-0,5).

”Den här statistiken mäter det som syns direkt – någon som snubblar och slår sig och är hemma några dagar, sedan är allt återställt. Men vibrationsskador, belastningsskador, kvartsdamm – de syns inte förrän efter 10, 20 eller 30 år och den som drabbas blir kanske aldrig återställt. De riskerna är minst lika verkliga, men de uppmärksammas inte tillräckligt i den här typen av statistik. Kunskapen om de långsamma arbetssjukdomarna är för låg och folk tar inte riskerna på allvar.” säger Arvid Nyman på K-utbildning i ett pressmeddelande.

Den vanligaste typen av arbetsolyckor som rapporterades under 2025 handlar om förlorad kontroll över maskin, verktyg eller fordon. Den näst vanligaste olyckan är fallolyckor, främst fall på samma niåv, såson att halka eller snubbla, men även fall från höjd. Den tredje vanligaste olyckan har att göra med rörelse med belastning, såsom tunga lyft, feltramp och liknande.

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