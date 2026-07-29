JSM-SILVER MED GULDSMAK FÖR DACKE-TALANGEN I KVÄLL

Dackarnas Sammy van Dyck slutade tvåa i kvällens JSM-final i speedway i Vetlanda.

Dackarnas speedwaytalang Sammy van Dyck har imponerat och tagit rejäla kliv den här säsongen. I kväll toppade han det genom att köra hem silvret i JSM. Men oj så nära guld det var.

JSM-tävlingen avgjordes i Vetlanda, och Sammy var fullständigt dominant under hela kvällen – förutom i finalen då.

Att han har haft en fin utveckling och god form visade han inte minst i Dackarnas derbymöte mot Västervik i går där han från sin reservplats bland annat körde hem en heatseger före förare som Villads Nagel, Anton Karlsson och lagkamraten Timo Lahti.

Insatsen i går i alla ära, men i kvällens JSM-final i Vetlanda växlade han upp ytterligare ett snäpp.

Obeveklig i grundtävlingen

I grundtävlingen var Sammy helt obeveklig och körde hem maximala 15 poäng efter fem heatsegrar.

I finalen ställdes han mot Smedernas Anton Jansson (12 poäng), Indianernas Rasmus Karlsson (11) och Piraternas Erik Persson (11). Den sistnämnde kvalificerade sig till finalen efter andra chansen.

Finalheatet var sedan kvällens överlägset bästa med tät speedway och full laddning. Till slut blev det andra chansen-vinnaren Erik Persson som tog hem guldet. Sammy van Dyck slutade tvåa och Ramus Karlsson trea.

En strålande insats av Dacke-talangen såklart. Men gulddoften från silvret är sannolikt frustrerande stor.