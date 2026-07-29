VÅLDTOG KOLLEGA – DÖMS TILL FÄNGELSE

En man i 55-årsåldern döms för att ha våldtagit en yngre kollega. Bilden är ett montage. Foto: MostPhotos

En man i 55-årsåldern döms till fängelse för våldtäkt. Mannen våldtog en kvinnlig kollega inom hemtjänsten i Västerviks kommun.

Mannen och den berörda kvinnan, som är klart yngre, arbetade båda inom hemtjänsten i Västerviks kommun. En kväll i april bestämde de sig för att ses hemma hos mannen. Om vad som sedan skedde råder det delade meningar.

Klarlagt är att mannen föreslagit att de skulle ses över en kopp kaffe för att prata om arbetsplatsen. Efter kaffet satte de sig i vardagsrummet framför tv:n. Kvinnan säger sedan att hon tog en tablett hemma hos mannen och blev trött på grund av medicinen.

De båda är sedan överens om att de därefter gick in i badrummet, där mannen smorde in olja i hennes hår. Kvinnan säger sedan att mannen ville visa henne något i sovrummet och i efterhand vet hon inte varför hon följde med.

I sängen började mannen sedan ta på henne och hon sa då nej och försökte ta bort hans hand. Enligt kvinnan fortsatte mannen ändå och tog också av henne kläderna. Hon försökte hålla fast i sina byxor och försökte säga att hon skulle gå hem, men mannen fortsatte ändå.

Mannen menar att kvinnan njöt

Därefter våldtog mannen kvinnan i sovrummet. Hon är säker på att mannen förstod att hon inte ville. Hur länge det hela pågick vet inte kvinnan, men till slut kunde hon resa sig upp och lämna hans bostad. Väl hemma ska hon bara ha gått runt i cirklar och först dagen efter bröt hon ihop.

Enligt mannen var kvinnan helt som vanligt och menar att allt som skedde i sovrummet var frivilligt. Han har i förhör berättat att kvinnan njöt av det som pågick.

Efter att kvinnan lämnat skrev han till henne följande morgon och undrade varför hon inte svarade. Två dagar senare frågade mannen om de skulle åka till Oskarshamn, men efter det insåg han att kvinnan hade blockat honom.

En exflickvän ska sedan ha kommit fram till honom på stan och sagt att hon visste allt och undrade vad han hade gjort. När polisen bad honom följa med till polisstationen anade han att kvinnan hade anmält honom.

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Något traumatiskt har hänt

Tingsrätten skriver i domen att kvinnans berättelse varit levande och relativt detaljrik kring hur hon upplevt händelsen.

"Den har varit klar och tydlig i avgörande delar och fri från överdrifter. Målsäganden har gjort motstånd genom att säga nej upprepade gånger och fört undan NN:s händer", skriver rätten, som också menar att kvinnan befunnit sig i underläge och reagerat med "frozen fright" under våldtäkten.

Enligt rätten måste det ha varit en surrealistisk situation för kvinnan, eftersom mannen inte visat någon ånger eller förståelse för vad han utsatt henne för. Kvinnan har mått mycket dåligt efter det inträffade.

Hennes uppgifter får också stöd av vad flera vittnen, som kvinnan pratat med efter detta, berättat om hennes mående. Enligt rätten talar kvinnans mående och uppträdande efter händelsen för att något traumatiskt hänt henne.

Rätten menar också att uppgifterna mannen lämnat framstår som "väl tillrättalagda". Hans uppgifter kan inte förklara kvinnans extremt dåliga mående i samband med händelsen och rätten anser att mannens uppgifter inte förtar värdet av den samlade bevisningen. Rätten ser heller ingen anledning till att kvinnan skulle ha anklagat mannen utan grund.

Ska betala skadestånd

Tingsrätten anser att det rör sig om våldtäkt och menar att mannen måste ha insett att det fanns en betydande risk att kvinnan inte deltog frivilligt. Någon annan påföljd än fängelse kan inte bli aktuell och mannen döms därför till tre år bakom lås och bom.

Mannen, som suttit häktad en tid, ska bli kvar i häktet tills domen vinner laga kraft. Han ska också betala skadestånd på 220 000 kronor till kvinnan. 200 000 kronor avser kränkningen och 20 000 kronor är för sveda och värk.

Domen kan överklagas.