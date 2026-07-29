29 juli 2026
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ULTIMAT GUIDE: Här är tider och planer för de lokala lagen

Bullerby Cup börjar igen på torsdag. Här har vi samlat alla lokala lags matcher under premiärdagen. Foto: Arkivbild

ULTIMAT GUIDE: Här är tider och planer för de lokala lagen

FOTBOLL 29 juli 2026 20.00

Nu är det dags för Bullerby Cup. Här har vi samlat den ultimata guiden för dig som vill följa ett lag från antingen Vimmerby, Hultsfred eller Västerviks kommun under den första speldagen. Här finns nämligen alla tider och spelplaner för respektive lokalt lag sammanställt. 

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F10:

Grupp 1: Vimmerby IF 1-Tenhults IF 2 09.00 B1

Grupp 1: Åtvidabergs FF-Vimmerby IF 1 15.00 C13

Grupp 2: Lindsdals IF-Hultsfreds FK 09.00 C11

Grupp 2: Hultsfreds FK-Egnahems BK 15.00 C15

Grupp 3: Vimmerby IF 2-IK Waria 09.00 C13

Grupp 3: Åryd IK-Vimmerby IF 2 15.00 C16

P10:

Grupp 32: Vimmerby IF 2-Svärtinge SK 3 12.00 C3

Grupp 32: Brokinds IF-Vimmerby IF 2 18.00 C10

Grupp 33: Hultsfreds FK 2-Ekängens IF 2 12.00 C6

Grupp 33: Dagsbergs IF-Hultsfreds FK 2 18.00 C11

Grupp 35: Kalmar Södra IF 1-Vimmerby IF 3 12.00 C10

Grupp 35: Vimmerby IF 3-IK Östria Lambohov 1 18.00 C6

Grupp 36: Hultsfreds FK 1-Hossmo BK 2 12.00 C12

Grupp 36: Hjulsbro IK 3-Hultsfreds FK 1 18.00 C16

Grupp 42: Vimmerby IF 1-Ekängens IF 1 10.00 C16

Grupp 42: Lindö FF 1-Vimmerby IF 1 16.00 C15

F11:

Grupp 11: IFK Kalmar 2-Rosenfors IK 13.00 C15

Grupp 11: Rosenfors IK-Tenhults IF 18.00 C3

Grupp 12: Vimmerby IF 2-Smedby BoIK 13.00 C17

Grupp 12: Egnahems BK 1-Vimmerby IF 2 18.00 B3

Grupp 13: Vimmerby IF 1-BK Ljungsbro 12.00 B2

Grupp 13: Ljungbyholms GoIF-Vimmerby IF 1 18.00 C1

Grupp 14: Västerviks FF 2-IFK Kalmar 1 12.00 B1

Grupp 14: Brokinds IF-Västerviks FF 2 18.00 C15

Grupp 15: Västerviks FF 1-Kimstad GoIF 13.00 B1

Grupp 15: Egnahems BK 2-Västerviks FF 1 19.00 C10

P11: 

Grupp 50: Saxemara IF 2-Vimmerby IF 2 09.00 C16

Grupp 50: Vimmerby IF 2-Brokinds IF 15.00 C1

Grupp 51: IF Hebe-Ekerö IK 1 09.00 C1

Grupp 51: IFK Västervik 2-Dagsbergs IF 09.00 C2

Grupp 51: Ekerö IK 1-IFK Västervik 2 15.00 C3

Grupp 51: Dagsbergs IF-IF Hebe 15.00 C4

Grupp 52: SK Lojal-FK Karlskrona 2 09.00 C3

Grupp 52: Västerviks FF 2-Smedby BoIK 09.00 C4

Grupp 52: FK Karlskrona 2-Västerviks FF 2 15.00 C5

Grupp 52: Smedby BoIK-SK Lojal 15.00 C6

Grupp 54: Mörlunda GIF-Glömminge Algutsrum IF 09.00 C7

Grupp 54: Västerviks FF 1-Hjulsbro IK 1 09.00 C8

Grupp 54: Glömminge Algutsrum IF-Västerviks FF 1 15.00 C9

Grupp 54: Hjulsbro IK 1-Mörlunda GIF 15.00 B1

Grupp 55: Vimmerby IF 1-Böda-Högby 09.00 C10

Grupp 55: Ekerö IK 2-Vimmerby IF 1 15.00 B2

Grupp 56: Södra Vi IF-FK Karlskrona 1 10.00 C9

Grupp 56: Braås GoIF-Södra Vi IF 16.00 C2

Grupp 57: IFK Västervik 1-Saxemara IF 1 10.00 C12

Grupp 57: Johansfors IF-IFK Västervik 1 16.00 C11

F12:

Grupp 21: Västerviks FF 2-Borensbergs IF 11.00 C2

Grupp 21: Glömminge Algutsrum IF-Västerviks FF 2 17.00 C3

Grupp 24: BK Zeros 2-Vimmerby IF 1 11.00 C7

Grupp 24: Vimmerby IF 1-Eneby BK 17.00 C9

Grupp 25: Sturefors IF 1-Vimmerby IF 2 11.00 C9

Grupp 25: Vimmerby IF 2-Vadstena GIF 17.00 B2

Grupp 26: IK Vista 2-Storebro IF 11.00 B3

Grupp 26: Storebro IF-Egnahems BK 17.00 C2

Grupp 28: Västerviks FF 1-BK Kenty 2 11.00 C13

Grupp 28: Tingsryd United FC-Västerviks FF 1 17.00 C17

P12:

Grupp 61: Hultsfreds FK 2-Tenhults IF 13.00 C2

Grupp 61: Glömminge Algutsrum IF 1-Hultsfreds FK 2 19.00 C12

Grupp 62: Läckeby GoIF-Vimmerby IF 3 13.00 C3

Grupp 62: Vimmerby IF 3-Räppe GoIF 2 19.00 C8

Grupp 63: Vikingstad-Västerviks FF 2 13.00 C5

Grupp 63: Västerviks FF 2-Eneby BK 2 19.00 C5

Grupp 65: Eneby BK 1-Vimmerby IF 1 13.00 C13

Grupp 65: Vimmerby IF 1-Lärbro IF 19.00 C15

Grupp 67: Storebro IF-Västerviks FF 1 13.00 C8

Grupp 67: Västerviks FF 1-Borensbergs IF FK 19.00 C7

Grupp 67: Saxemara IF 2-Storebro IF 19.00 C9

Grupp 71: Ljungbyholm-Vimmerby IF 2 10.00 C1

Grupp 71: Vimmerby IF 2-Habo IF 1 16.00 C3

Grupp 72: Glömminge Algutsrum IF 2-Djursdala SK 10.00 C3

Grupp 72: Djursdala SK-Åtvidabergs FF 1 16.00 C5

Grupp 73: Hultsfreds FK 1-Furuby IF 10.00 C6

Grupp 73: Mantorps FF 1-Hultsfreds FK 1 16.00 C7

Grupp 74: Vadstena GIF-Västerviks FF 3 10.00 C7

Grupp 74: Västerviks FF 3-Ingelstad IK 16.00 C9

F13: 

Grupp 81: Ystads IF FF 2-Vimmerby IF 09.00 C91

Grupp 81: Vimmerby IF-Blau Weiss Hohen Neuendorf 15.00 C94

Grupp 82: Ystads IF FF 1-Västerviks FF 09.00 C93

Grupp 82: Västerviks FF-Malmslätts AIK 15.00 C91

Grupp 83: Habo IF 2-Hultsfreds FK 10.00 C91

Grupp 83: Hultsfreds FK-Tenhults IF 16.00 C93

P13:

Grupp 91: Västerviks FF 2-IF Eksjö Fotboll 2 11.00 C92

Grupp 91: Tingsryd United-Västerviks FF 2 17.00 C94

Grupp 92: Västerviks FF 1-BK Ljungsbro/Wreta Kloster 2 11.00 C94

Grupp 92: Braås GoIF-Västerviks FF 1 18.00 C92

Grupp 93: Väskinde AIS-Vimmerby IF 2 12.00 C93

Grupp 93: Vimmerby IF 2-Johansfors IF 17.00 C91

Grupp 95: Nybro IF-Vimmerby IF 1 13.00 C91

Grupp 95: Vimmerby IF 1-Malmslätts AIK 2 19.00 C93

Fotnot: B står för Bruksvallen i Storebro och C står för Ceosvallen i Vimmerby. Har vi missat något lag i någon av de tre kommunerna får du gärna höra av dig. Mejla då till nedan mejladress.

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Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

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