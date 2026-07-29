ULTIMAT GUIDE: Här är tider och planer för de lokala lagen

Bullerby Cup börjar igen på torsdag. Här har vi samlat alla lokala lags matcher under premiärdagen. Foto: Arkivbild

Nu är det dags för Bullerby Cup. Här har vi samlat den ultimata guiden för dig som vill följa ett lag från antingen Vimmerby, Hultsfred eller Västerviks kommun under den första speldagen. Här finns nämligen alla tider och spelplaner för respektive lokalt lag sammanställt.