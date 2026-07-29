ULTIMAT GUIDE: Här är tider och planer för de lokala lagen

F10:
Grupp 1: Vimmerby IF 1-Tenhults IF 2 09.00 B1
Grupp 1: Åtvidabergs FF-Vimmerby IF 1 15.00 C13
Grupp 2: Lindsdals IF-Hultsfreds FK 09.00 C11
Grupp 2: Hultsfreds FK-Egnahems BK 15.00 C15
Grupp 3: Vimmerby IF 2-IK Waria 09.00 C13
Grupp 3: Åryd IK-Vimmerby IF 2 15.00 C16
P10:
Grupp 32: Vimmerby IF 2-Svärtinge SK 3 12.00 C3
Grupp 32: Brokinds IF-Vimmerby IF 2 18.00 C10
Grupp 33: Hultsfreds FK 2-Ekängens IF 2 12.00 C6
Grupp 33: Dagsbergs IF-Hultsfreds FK 2 18.00 C11
Grupp 35: Kalmar Södra IF 1-Vimmerby IF 3 12.00 C10
Grupp 35: Vimmerby IF 3-IK Östria Lambohov 1 18.00 C6
Grupp 36: Hultsfreds FK 1-Hossmo BK 2 12.00 C12
Grupp 36: Hjulsbro IK 3-Hultsfreds FK 1 18.00 C16
Grupp 42: Vimmerby IF 1-Ekängens IF 1 10.00 C16
Grupp 42: Lindö FF 1-Vimmerby IF 1 16.00 C15
F11:
Grupp 11: IFK Kalmar 2-Rosenfors IK 13.00 C15
Grupp 11: Rosenfors IK-Tenhults IF 18.00 C3
Grupp 12: Vimmerby IF 2-Smedby BoIK 13.00 C17
Grupp 12: Egnahems BK 1-Vimmerby IF 2 18.00 B3
Grupp 13: Vimmerby IF 1-BK Ljungsbro 12.00 B2
Grupp 13: Ljungbyholms GoIF-Vimmerby IF 1 18.00 C1
Grupp 14: Västerviks FF 2-IFK Kalmar 1 12.00 B1
Grupp 14: Brokinds IF-Västerviks FF 2 18.00 C15
Grupp 15: Västerviks FF 1-Kimstad GoIF 13.00 B1
Grupp 15: Egnahems BK 2-Västerviks FF 1 19.00 C10
P11:
Grupp 50: Saxemara IF 2-Vimmerby IF 2 09.00 C16
Grupp 50: Vimmerby IF 2-Brokinds IF 15.00 C1
Grupp 51: IF Hebe-Ekerö IK 1 09.00 C1
Grupp 51: IFK Västervik 2-Dagsbergs IF 09.00 C2
Grupp 51: Ekerö IK 1-IFK Västervik 2 15.00 C3
Grupp 51: Dagsbergs IF-IF Hebe 15.00 C4
Grupp 52: SK Lojal-FK Karlskrona 2 09.00 C3
Grupp 52: Västerviks FF 2-Smedby BoIK 09.00 C4
Grupp 52: FK Karlskrona 2-Västerviks FF 2 15.00 C5
Grupp 52: Smedby BoIK-SK Lojal 15.00 C6
Grupp 54: Mörlunda GIF-Glömminge Algutsrum IF 09.00 C7
Grupp 54: Västerviks FF 1-Hjulsbro IK 1 09.00 C8
Grupp 54: Glömminge Algutsrum IF-Västerviks FF 1 15.00 C9
Grupp 54: Hjulsbro IK 1-Mörlunda GIF 15.00 B1
Grupp 55: Vimmerby IF 1-Böda-Högby 09.00 C10
Grupp 55: Ekerö IK 2-Vimmerby IF 1 15.00 B2
Grupp 56: Södra Vi IF-FK Karlskrona 1 10.00 C9
Grupp 56: Braås GoIF-Södra Vi IF 16.00 C2
Grupp 57: IFK Västervik 1-Saxemara IF 1 10.00 C12
Grupp 57: Johansfors IF-IFK Västervik 1 16.00 C11
F12:
Grupp 21: Västerviks FF 2-Borensbergs IF 11.00 C2
Grupp 21: Glömminge Algutsrum IF-Västerviks FF 2 17.00 C3
Grupp 24: BK Zeros 2-Vimmerby IF 1 11.00 C7
Grupp 24: Vimmerby IF 1-Eneby BK 17.00 C9
Grupp 25: Sturefors IF 1-Vimmerby IF 2 11.00 C9
Grupp 25: Vimmerby IF 2-Vadstena GIF 17.00 B2
Grupp 26: IK Vista 2-Storebro IF 11.00 B3
Grupp 26: Storebro IF-Egnahems BK 17.00 C2
Grupp 28: Västerviks FF 1-BK Kenty 2 11.00 C13
Grupp 28: Tingsryd United FC-Västerviks FF 1 17.00 C17
P12:
Grupp 61: Hultsfreds FK 2-Tenhults IF 13.00 C2
Grupp 61: Glömminge Algutsrum IF 1-Hultsfreds FK 2 19.00 C12
Grupp 62: Läckeby GoIF-Vimmerby IF 3 13.00 C3
Grupp 62: Vimmerby IF 3-Räppe GoIF 2 19.00 C8
Grupp 63: Vikingstad-Västerviks FF 2 13.00 C5
Grupp 63: Västerviks FF 2-Eneby BK 2 19.00 C5
Grupp 65: Eneby BK 1-Vimmerby IF 1 13.00 C13
Grupp 65: Vimmerby IF 1-Lärbro IF 19.00 C15
Grupp 67: Storebro IF-Västerviks FF 1 13.00 C8
Grupp 67: Västerviks FF 1-Borensbergs IF FK 19.00 C7
Grupp 67: Saxemara IF 2-Storebro IF 19.00 C9
Grupp 71: Ljungbyholm-Vimmerby IF 2 10.00 C1
Grupp 71: Vimmerby IF 2-Habo IF 1 16.00 C3
Grupp 72: Glömminge Algutsrum IF 2-Djursdala SK 10.00 C3
Grupp 72: Djursdala SK-Åtvidabergs FF 1 16.00 C5
Grupp 73: Hultsfreds FK 1-Furuby IF 10.00 C6
Grupp 73: Mantorps FF 1-Hultsfreds FK 1 16.00 C7
Grupp 74: Vadstena GIF-Västerviks FF 3 10.00 C7
Grupp 74: Västerviks FF 3-Ingelstad IK 16.00 C9
F13:
Grupp 81: Ystads IF FF 2-Vimmerby IF 09.00 C91
Grupp 81: Vimmerby IF-Blau Weiss Hohen Neuendorf 15.00 C94
Grupp 82: Ystads IF FF 1-Västerviks FF 09.00 C93
Grupp 82: Västerviks FF-Malmslätts AIK 15.00 C91
Grupp 83: Habo IF 2-Hultsfreds FK 10.00 C91
Grupp 83: Hultsfreds FK-Tenhults IF 16.00 C93
P13:
Grupp 91: Västerviks FF 2-IF Eksjö Fotboll 2 11.00 C92
Grupp 91: Tingsryd United-Västerviks FF 2 17.00 C94
Grupp 92: Västerviks FF 1-BK Ljungsbro/Wreta Kloster 2 11.00 C94
Grupp 92: Braås GoIF-Västerviks FF 1 18.00 C92
Grupp 93: Väskinde AIS-Vimmerby IF 2 12.00 C93
Grupp 93: Vimmerby IF 2-Johansfors IF 17.00 C91
Grupp 95: Nybro IF-Vimmerby IF 1 13.00 C91
Grupp 95: Vimmerby IF 1-Malmslätts AIK 2 19.00 C93
Fotnot: B står för Bruksvallen i Storebro och C står för Ceosvallen i Vimmerby. Har vi missat något lag i någon av de tre kommunerna får du gärna höra av dig. Mejla då till nedan mejladress.