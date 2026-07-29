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OMRÅDE UTAN VATTEN I VIMMERBY – SÅ ÄR PROGNOSEN

Område utan vatten i Vimmerby. Foto: MostPhotos

OMRÅDE UTAN VATTEN I VIMMERBY – SÅ ÄR PROGNOSEN

NYHETER 29 juli 2026 18.48

Ett område i Vimmerby är just nu helt utan vatten.

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Det här beror på att VEMAB, i samband med det HÄR arbetet, grävt sönder en vattenledning. 

– Vi har grävt sönder en vattenledning och en stor del av Svinhagen är utan vatten en stund tills det är åtgärdat, säger Ola Lindblad, projektledare på Vimmerby Energi- och Miljö AB. 

Hur stort är området?

– Det är från Svinhagen ned till Egnahemsgatan från Västra Vinkelgatan och nedåt kan man säga. Det är rätt många, ett 60-tal hushåll kan man säga.

Vattnet är nu helt avstängt och kommer vara det en tid. 

– Prognosen är att det är runt 20-tiden som vattnet är tillbaka. Vi jobbar med det så fort som möjligt.

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Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

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