OMRÅDE UTAN VATTEN I VIMMERBY – SÅ ÄR PROGNOSEN

Ett område i Vimmerby är just nu helt utan vatten.

Det här beror på att VEMAB, i samband med det HÄR arbetet, grävt sönder en vattenledning.

– Vi har grävt sönder en vattenledning och en stor del av Svinhagen är utan vatten en stund tills det är åtgärdat, säger Ola Lindblad, projektledare på Vimmerby Energi- och Miljö AB.

Hur stort är området?

– Det är från Svinhagen ned till Egnahemsgatan från Västra Vinkelgatan och nedåt kan man säga. Det är rätt många, ett 60-tal hushåll kan man säga.

Vattnet är nu helt avstängt och kommer vara det en tid.

– Prognosen är att det är runt 20-tiden som vattnet är tillbaka. Vi jobbar med det så fort som möjligt.