SOMMARSTUGEBRÅKET: POLISEN OCH FOGDEN PÅ PLATS I DAG

Under hela onsdagen var polisen, kronofogden och en anlitad entreprenör på plats i det sommarstugeområde i Vimmerby kommun där det pågår en infekterad schism. Foto: Privat

I dag har polisen, kronofogden och en anlitad entreprenör varit på plats i det sommarstugeområde där det pågår en infekterad schism. – Man har bland annat återställt en badplats som markägarna har förstört och fyllt igen grävda diken som har hindrat tillgång till våra fastigheter, säger en av fritidshusägarna.

En infekterad schism mellan å ena sidan två markägare i Vimmerby kommun och å andra sidan ett antal personer som äger fritidsfastigheter på friköpt mark har pågått en längre tid, vilket vi har berättat om i en mängd artiklar.

Under onsdagsmorgonen anlände personal från Kronofogdemyndigheten, som liksom tingsrätten tidigare har beslutat till fritidshusägarnas fördel, tillsammans med polisen och en anlitad entreprenör till platsen.

– Man kom vid 09 i morse och har varit kvar hela dagen. Här har man bland annat verkställt återställande utifrån tidigare beslut och domar, som markägarna inte har gjort själva men nu i stället sannolikt kommer faktureras för, säger en fritidshusägare i området.

"Mängder med sly och koskit"

Bland annat ska det handla om att ditlagda stenar, som förhindrade en stugägare att ta sig till sin badplats, har tagits bort.

– Det hade också lagts dit stora mängde sly och koskit som gjorde att de inte kunde passera och ta sig till sin brygga och båt, vilket man har servituträtt till. Nu har så pass mycket av det tagits bort så att det åtminstone går en stig till vattnet, berättar en fritidshusägare.

Enligt en annan stugägare har lastbilar också varit på plats i dag och tippat av stora mängder stenkross.

– Markägarna har tidigare grävt diken längs med nedfartsvägen så att ett antal stugägare inte har tagit sig in till sina fastigheter. Enligt ett beslut från Kronofogdemyndigheten ska detta återställas, men det har inte markägarna gjort. I dag har dock den anlitade entreprenören åtgärdat detta och fyllt ut de grävda dikena med de massor som har fraktats dit, så nu tar man sig till sina stugor igen, säger stugägaren.

– Under dagen har jag pratat med den tjänsteman från Kronofogdemyndigheten som var på plats, och han sa att det här var ett oerhört ovanligt uppdrag, säger stugägaren.

Vi har sökt markägarna.