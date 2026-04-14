VTK-talangen vann jämn final i Vifolkaspelen

En jämn final som pågick i över två timmar. Starkast var 17-årige Vimmerby TK-talangen Albin Fröberg som tog hem herrklassen i Vifolkaspelen.

Vimmerby TK hade med sig tre tävlande till Vifolkaspelen i Mjölby. Mattias Holm och Daniel Johansson ställde upp i Herrar 45 och åkte ut i varsin semifinal.

Dominerade på vägen till final

Albin Fröberg tävlade i herrklassen och var på spelhumör. Fram till finalen förlorade 17-åringen från Vimmerby inte ett enda set. I åttondelsfinalen blev det 6-0, 6-1 mot Jens Blomqvist från Mjölby TK, i kvartsfinalen 7-6, 6-3 mot Joel Eriksson från Linköpings TK och i semifinalen 6-2, 6-0 mot David Carlberg från Mjölby TK.

Finalen blev desto jämnare. Albin vann första set med 7-6 innan Algot Engblom, TK Saab, svarade med att plocka hem det andra med 5-7.Efter över två timmars spel stod Albin Fröberg som vinnare med setsiffrorna 7-6, 5-7, 10-4.