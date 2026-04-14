14 april 2026
VTK-talangen vann jämn final i Vifolkaspelen

Algot Engblom, TK Saab, och Albin Fröberg, Vimmerby TK, spelade en jämn final där Albin drog längsta strået. Foto: Daniel Johansson

TENNIS 14 april 2026 15.15

En jämn final som pågick i över två timmar. Starkast var 17-årige Vimmerby TK-talangen Albin Fröberg som tog hem herrklassen i Vifolkaspelen. 

Vimmerby TK hade med sig tre tävlande till Vifolkaspelen i Mjölby. Mattias Holm och Daniel Johansson ställde upp i Herrar 45 och åkte ut i varsin semifinal.

Dominerade på vägen till final

Albin Fröberg tävlade i herrklassen och var på spelhumör. Fram till finalen förlorade 17-åringen från Vimmerby inte ett enda set. I åttondelsfinalen blev det 6-0, 6-1 mot Jens Blomqvist från Mjölby TK, i kvartsfinalen 7-6, 6-3 mot Joel Eriksson från Linköpings TK och i semifinalen 6-2, 6-0 mot David Carlberg från Mjölby TK. 

Finalen blev desto jämnare. Albin vann första set med 7-6 innan Algot Engblom, TK Saab, svarade med att plocka hem det andra med 5-7.Efter över två timmars spel stod Albin Fröberg som vinnare med setsiffrorna 7-6, 5-7, 10-4.

Rickard Johnston

rickard.johnston@dagensvimmerby.se

076 616 56 14

Relaterade inlägg

Klubbmästerskapet färdigspelat – här är alla vinnare
Avslutningshelg för Sandströms Höstcup – "Gått helt okej"
Gruset glöder i Källängsparken – KM pågår för fullt
Skifte på ordförandeposten i lokal klubb: "Välskött förening"
Axels helhjärtade satsning på tennis ger resultat: "Min utveckling går framåt"

