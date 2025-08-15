15 augusti 2025
Gruset glöder i Källängsparken – KM pågår för fullt

I Källängsparken pågår KM för fullt. Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

TENNIS 15 augusti 2025 07.00

För stunden glöder gruset på Vimmerby Tennisklubbs utebanor i Källängsparken. Årets klubbmästerskap pågår nämligen för fullt.

Tävlingen samlar klubbens medlemmar i alla åldrar och nivåer. Från de rutinerade tävlingsspelarna till nya talanger, som provar sina krafter mot klubbens bästa. 

Matcherna började spelas för någon vecka sedan och till helgen blir det finalspel. 

På fredagseftermiddagen är det exempelvis semifinal i Herrar 45 mellan Örjan Karlsson och Mattias Holm. På lördagsförmiddagen möts Mattias Holm och Axel Gustafsson i semifinal i herrarnas A-klass. Samtidigt spelas en kvartsfinal mellan Albin Fröberg och Patrick Hörmann i samma klass. 

I herrdubbeln möts under lördagen Albin Fröberg/Daniel Johansson och Philip Kumlin/Christian Olivestam. Under söndagsförmiddagen spelas också semifinaler i Herrar B. Mattias Holm är klar, men inväntar motstånd och likaså Albin Fröberg. 

På eftermiddagen spelas tröstsemifinal mellan Theo Ström och Oskar Gustafsson samt mellan Fredric Johansson och Oskar Hjelte. 

Under måndagskvällen blir det final för Herrar A och Herrar 55 och vilka spelare det blir avgörs av helgens resultat. På tisdagen blir det final i herrdubbeln samt i Herrar 45. Daniel Johansson har säkrat en finalplats där. Under onsdagen avslutas klubbmästerskapet med final för Herrar B samt tröstfinal för Herrar B. 

Simon Henriksson

