Avslutningshelg för Sandströms Höstcup – "Gått helt okej"

Kalmar TK:s Emilia Nilsson tog en andraplacering i poolspelet i sin grupp FS12. Foto: Stefan Härnström

Sandströms Höstcup hade herrsingelmatcher och 12-åringarnas poolspel på schemat på lördagen. Förra helgen inleddes cupen när 14- och16-åringarna spelade. Nu var det dags för andra halvan; från morgonen till sena eftermiddagen möttes spelarna i Vimmerby Tennisklubbs hall.

Hemmaspelaren Didrik Braag Hällmar skulle förbereda sig att spela mot Sigge Carlsson, Kungälv TK, och berättade för vår tidning att det var premiär, både i cupen och för speldagen, för båda. Inte heller hade de mött varandra innan och Sigge tyckte att det skulle bli intressant.

Didrik har spelat mycket i hallen och uppskattar det mesta med den:

– Jag tycker om den, det är bara att golvet är ganska... sandpapprigt. Så man kan få ganska ont om man trillar, berättade han och visade upp sitt högerben med ett rött märke.

Kalmar TK:s Emilia Nilsson tog en andraplacering i poolspelet i sin grupp FS12. Hon berättar att andraplatsen var bättre än hon förväntat sig. Sandströms Höstcup var inget nytt för elvaåringen:

– Det är andra gången. Det har gått helt okej, första matchen gick inte jättebra. Den förlorade jag men i andra matchen kämpade jag på bra.

Sandströms Höstcup har sin avslutning under söndagen. Då ska herrarna spela semifinaler och final och pojkarna avslutar poolspelet.