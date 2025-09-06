Slutreplik: Fakta, värderingar och hela bilden

Vi tänker inte dras med i SD:s sätt att debattera. Vi håller oss till fakta och offentlig statistik, även när den stör den mörka och ensidiga bild som SD försöker måla upp om invandring. Att SD väljer att rikta personangrepp mot både Reem Alhaddad och Socialdemokraterna för att bemöta hennes argument – säger mycket om deras debattstil. Det är ovärdigt och ett försök att tysta röster som representerar både välfärden och verkligheten. Personangrepp hör inte hemma i en demokratisk debatt, allra minst mot en kvinna med invandrarbakgrund som valt att bidra till samhällsdebatten.

Skillnaden mellan oss socialdemokrater och SD är grundläggande. Våra värderingar, vår människosyn och vår politiska kompass är inte desamma. Det är just i dessa skillnader demokratin visar sin styrka: när olika idéer möts, prövas mot fakta så leder det till hållbara lösningar. Vi arbetar för reformering, samförstånd och långsiktighet. SD arbetar för splittring och rädsla. Det här är inte två sidor av samma mynt. Det är två helt olika vägar för Sverige, en som bygger, och en som splittrar.

Sverigedemokraternas företrädare hänvisar gärna till gamla rapporter för att underbygga sin bild, som Brå 1996:2, trots att nyare analyser visar något annat. Brå:s senare studier visar att socioekonomiska faktorer, utbildning, bostad, inkomst och social utsatthet, har betydligt större betydelse för brottslighet än ursprung. Att reducera komplexa samhällsproblem till enkel retorik om invandring är inte bara missvisande, det motverkar riktiga lösningar. Det är en politik som blundar för grundorsakerna och därmed också förhindrar att problemen faktiskt kan lösas.

*

Deras förenklade narrativ underminerar både demokratin och en politik som bygger på fakta. När man ersätter nyanser med pekpinnar och utser en grupp människor till roten till alla problem, skadas både tilliten och möjligheten till verkliga förbättringar. Demokratin bygger på saklighet, ansvar och respekt för alla människors lika värde, något som riskerar att gå förlorat när retoriken blir viktigare än verkligheten.

Fakta visar att invandrare är en resurs som varje dag bidrar till att bygga Sverige. Nästan var femte anställd i kommuner och regioner är utrikesfödd. Över hälften av alla vårdbiträden har invandrarbakgrund, varannan person som hjälper våra äldre med mat, medicin och omsorg är född utanför Sverige. Tre av tio högskolenybörjare har utländsk bakgrund (SCB, SKR, UKÄ). Det är svårt att föreställa sig svensk välfärd utan detta bidrag. Att ignorera denna verklighet och samtidigt påstå sig tala klarspråk är att ge medborgarna en halvsanning – och en halvsanning är i praktiken en osanning.

*

Ja, vi har utmaningar: bostadsbrist, skolsegregation och språkbarriärer är verkliga problem. Men vi möter dem med reformer, samarbete och långsiktiga lösningar, inte med rädsla och förenklingar. Att hävda att Socialdemokraterna ensamt bär ansvaret för landets alla problem är dessutom att blunda för hur Sverige faktiskt styrs. Beslut fattas av olika majoriteter, över tid, i riksdag, regioner och kommuner. Den som påstår något annat förenklar verkligheten för att passa sin egen berättelse.

Vi förskönar inte bilden. Vi visar hela bilden. Det finns både utmaningar och framgångar. Det finns svåra frågor, men också lösningar som bär Sverige framåt. Skillnaden mellan att bygga och att skrämma, mellan att ta ansvar och att skylla ifrån sig, är tydlig. Det är kvittot på att vi håller fast vid vår kompass, vår människosyn och vår demokratiska grund.

Vi har ett val – att bygga ett samhälle på fakta, respekt och gemensamt ansvar. Det är det valet vi socialdemokrater gör, varje dag. På andra sidan finns splittring, rädsla och en ovilja till att bygga sammanhållning i Sverige.

Reem Alhaddad

Klara Björkum

Marcus Fridlund

Socialdemokraterna Västervik kommun

Fotnot: Tidigare debattinlägg hittar du här.