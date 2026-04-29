Så blev kommunens 2025: "Nära skjuter ingen hare"

Både 2023 och 2024 blev tuffa. 2025 blev något helt annat för Vimmerby kommun. Resultaten för kommunkoncernen som helhet, med bolagen inräknade, landade på 36,4 miljoner kronor. – Vi visar att det går att kombinera ansvarstagande med utveckling, säger kommunstyrelsens vice ordförande Peter Karlsson (C).

Enormt mycket tid av måndagens fullmäktige gick åt till årsredovisningar. Ekonomichefen Camilla Johansson höll en föredragning om 2025 års resultat och gick även igenom den så kallade finansrapporten.

För Vimmerby kommuns del blev förra året bättre än på länge.

– 2025 var mycket bättre än 2024 och 2023. Inte bara i Vimmerby, utan i resten av kommunsverige också. Över hälften redovisar två procent eller mer av skatter och generella statsbidrag. Endast 38 kommuner gör underskott, berättade Camilla Johansson.

Kommunens resultat blev 45,4 miljoner kronor. Det motsvarar 3,7 procent av skatter och statsbidrag och var högt över vad man budgeterat för. Resultatet var 22,6 miljoner bättre än prognosen den 31 augusti.

19,6 miljoner av resultatet sätts av i resultatutjämningsreserven för att kunna användas vid sämre år i framtiden.

– Det förklaras till stor del av prestationsbaserade statsbidrag i kombination med lägre pensionskostnader, säger hon.

För kommunkoncernen som helhet, med bolagen inräknat, blev det 36,4 miljoner kronor.

– De negativa resultaten finns i bolagen, men det är ändå betydligt bättre resultat än tidigare år.

"Brukar inte alltid se ut så här"

VKF-koncernen, alltså Vimmerby kommun förvaltnings AB, VEMAB-koncernen, Vimmerby Fibernät och Vimarhem, hamnade tillsammans på -10,9 miljoner kronor efter skatt.

Nämnderna har dock ett helt annat år bakom sig. Socialnämnden gjorde ett överskott på hela 18,8 miljoner kronor och det var en positiv budgetavvikelse på fyra procent. Kommunstyrelseförvaltningen gjorde 11,5 miljoner kronor i överskott och barn- och utbildningsnämnden 900 000 kronor.

– Det brukar inte alltid se ut så här. Ibland är det finansförvaltningen som påverkar resultatet, men nu är det till största del nämnderna för 2025, säger Camilla Johansson.

Hon gick också igenom att kommunen investerat 45 av de 63 budgeterade miljonerna under fjolåret.

– Mycket är reinvesteringar för att behålla befintliga standarder inom vägar och lokaler.

För tre projekt för man över till medel det här året som är kvar för 2025. Det rör sig om ombyggnationen av Lögstadsgatan, gymnasiets idrottshall och den nya infartsvägen vid ALV. Totalt rör det sig om cirka 10,5 miljoner kronor.

Så hög är skulden

Hon gick även igenom måluppfyllelsen. 34 av 52 mål är uppfyllda inom kommunkoncernen. Sju är nära målet, tio är inte uppfyllda och en anses inte kunna bedömas. Inom primärkommunen är 16 av 24 mål uppfyllda.

– Det motsvarar 67 procent. Lägger man även till de mål som är väldigt nära att uppfyllas hamnar vi sammantaget på 88 procent, säger Camilla Johansson.

Kommunen har efter det starka året ökat soliditieten till 30,9 procent och har fortsatt drygt 1,5 miljarder i total låneskuld.

– Sedan 2022 har skulden ökat med sammanlagt 200 miljoner kronor inom kommunkoncernen. Många lån förfaller nu under 2026 och räntorna kommer påverka oss framåt. Kostnaden för 2025 landade på 17,5 miljoner och jämfört med 2021, när det var historiskt låga räntekostnader, är det en ökning med 15,9 miljoner kronor.

Efter Camilla Johanssons föredragning önskade kommunstyrelsens vice ordförande Peter Karlsson (C) ordet.

– I en tid när många kommuner kämpar med underskott visar Vimmerby kommun att det går att kombinera ansvarstagande med utveckling. Vi levererar och gör det bättre än många. Årsredovisningen visar ett överskott på 45 miljoner och det är ingen tillfällighet. Det är ett resultat av medvetna prioriteringar, ekonomisk disciplin i nämnderna och att alla medarbetare gjort ett fantastiskt arbete. Vi ska använda läget att flytta fram våra positioner. Alternativet vore att luta sig tillbaka och hoppas att det fortsätter. Det är inte ledarskap, det är passivitet, säger han.

Han tryckte dock även på att det finns tydliga varningssignaler framåt.

– Behoven inom äldreomsorgen växer och befolkningsprognosen visar att antalet unga minskar. Dessutom har vi oron i världen och ränteökningar. Ett överskott är inte ett kvitto på att allt är bra, men det är ett verktyg för att bygga en stark kommun. Ska vi nu bara förvalta? Eller fortsätta utveckla? Svaret är självklart. Vimmerby ska framåt. Vi har bättre förutsättningar än många andra med ett starkt näringsliv, turism och föreningsliv. Framför allt är vi en trygg kommun. Nu bygger vi en buffert för sämre tider, men gör också riktade satsningar där det gör skillnad och stärker kärnverksamheten. Vi ska fatta kloka beslut som håller. 2025 visar att vi har kontroll och nu handlar det om vad vi gör med den.

"Nära skjuter ingen hare"

Såväl Lars Sandberg (C) som Eva Berglund (S) och Erik Andersson (V) var också uppe och redogjorde för respektive nämnds år. Stora händelser inom barn- och utbildningsnämnden var förstås att Brännebro skola och förskolan Snövit stängdes.

Inom socialnämnden sticker det förstås ut att 56 beslut inte kunnat verkställas inom tre månader.

– Det målet lyser knallrött. Att 56 personer inte fått plats på särskilt boende inom tre månader är en siffra jag inte är nöjd med. Nästa år vill jag gärna se en bättre siffra där. Vi har inte fått några vitesförlägganden från IVO ännu, men man vet aldrig när det dyker upp, säger Eva Berglund.

Erik Andersson, ordförande i miljö- och byggnadsnämnden, tryckte bland annat på de positiva resultaten i servicemätningen Insikt. Vimmerby kommun hamnade sjua i Sverige och det var överlägset bäst i länet.

– Det är folk som har haft med oss att göra. Det är en mer rättvisande undersökning än Svenskt Näringslivs företagsranking som får ettt stort medialt genomslag, men som jag som Vänsterpartiet ser som en partsinlaga för den svenska arbetsgivarföreningen. Så titta på den här i stället, den är mycket mer rättvisande, sa han.

Revisionens ordförande Magnus Gustafsson, som är opolitisk, gick upp för att kommentera årsredovisningen. Han valde att trycka en hel del på måluppfyllelsen.

– Börja läs vår granskning bakifrån. Då blir det skarpt direkt. När vi kommer till måluppfyllelse var det gult. För alla mål var inte uppfyllda. Camilla redovisade att 67 procent var grönt och en andel gult och några rött. I revisionen stannar vi vid målen som är uppnådda. Vi säger 67 och inte 88. De som var nära, då säger vi att nära skjuter ingen hare. Där har vi en skillnad mellan revision och redogörelsen för vad som är uppnått, vad man som tjänsteman har som uppdrag att redovisa från samma politiker som vi också har att döma i frågan på olika sätt.

Magnus Gustafsson ville att man skulle tänka mer på hur man kan påverka inför 2027.

– Mål och budget för 2027 ska ni ta innan ni går på sommarlov. Titta då gärna på våra kommentarer. Har vi fattat bra beslut tidigare? Ska vi ändra våra beslut? Jag tänker till exempel på målet som kommunstyrelsen har angående matsvinnet. Det ökade med ett gram per elev och portion. Fullmäktige har bestämt målet och kommunstyrelsen redovisar hur man lyckas. Fullmäktige har bestämt ett annat mål om att antalet elever som är behöriga till gymnasiet ska öka. Hur är det på ert nattduksbord? Väger de här två målen lika tungt? Ett gram matsvinn per portion eller 22 procent som inte kommer in på gymnasiet? Som revision ska jag inte säga vad jag tycker, utan jag utvärderar era mål. Har vi bara sådana mål att alla myrstackar i Vimmerby ska slutta åt söder? Det gör de av naturen i stort. Eller har vi riktigt svåra mål som rör människor? Det här målet med 56 beslut där vi har en nollvision – ett sådant mål borde få väga tyngre. Vi borde verkligen se vilka mål som är kvalificerade och svåra att nå, men det är inte revisionen som bestämmer det. Det är ni i fullmäktige.

Tar ansvarsfriheten först i maj

Efter en kortare paus i fullmäktige var det dags för bolagen – VEMAB, Fiberbolaget och Vimarhem – att rapportera kring sina årsredovisningar.

Vimarhem, som gör ett sett ur ett historiskt perspektiv mycket uselt 2025 rent ekonomiskt, förklarar det med att man sparkade sin vd Johan Oléhn och att det kostade bolaget 2,4 miljoner. Underskottet blev 2,8 miljoner. Nu har vd:n Elisabeth Will fått ett nytt uppdrag av styrelsen och det kan du läsa mer om HÄR.

Därefter var det Roland Ilemark (S), vice ordförande i revisionen, som meddelade att revisionen tyckte att årsredovisningarna upprättats korrekt och gav en rättvisande bild över det gångna året. Dessutom föreslog man att ledamöterna skulle beviljas ansvarsfrihet.

Vid fullmäktiges sammanträde den här aprilkvällen togs emellertid inte ansvarsfriheten.

– Det sas förra året att det var mycket att hålla isär. Därför tar vi åresredovisningarna i kväll och ansvarsprövningen i maj, berättade fullmäktiges ordförande Leif Larsson (C).

Mycket av detta har ni redan kunnat läsa om på vår sajt och då mer ingående. Här nedan hittar du artiklar för kommunens resultat, de olika nämndernas resultat samt för bolagen:

*Urstarkt resultat av kommunen 2025

*Kostsamt att kicka Oléhn – stort minus för Vimarhem

*Haveri på Tallholmen påverkade VEMABS resultat

*Då ska fiberbolaget bli lönsamt – "Måste vända det här"

*Bästa bokslutet på åratal: "Det är jätteglädjande"