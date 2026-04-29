Uppgifter: Bröderna Lindgrens bror klar som ny assisterande tränare

Elias Lindgren har lämnat Vimmerby Hockey, men Oskar är kvar. Nu får han sällskap av brorsan William Lindgren som blir ny assisterande tränare i klubben. Detta enligt uppgifter till Expressen .

Stefan Fredriksson lämnar sin roll som assisterande tränare efter en säsong i Vimmerby Hockey och nu ser hans ersättare ut att vara klar.

Det är ingen mindre än William Lindgren, bror till Elias och Oskar Lindgren. Han har tidigare jobbat med Eric Karlsson i Västerås som fystränare och axlar nu rollen som assisterande tränare i Vimmerby Hockey, enligt uppgifter till Expressen.

Thelander ska ha skrivit på

I början av april avslöjade vår tidning att Visby/Roma-duon Andreas Thelander och Elias Lindström var nära VH. Nu ska Thelander ha skrivit på för klubben.