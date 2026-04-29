29 april 2026
Uppgifter: Bröderna Lindgrens bror klar som ny assisterande tränare

William Lindgren ska vara klar som ny assisterande tränare i Vimmerby Hockey. Foto: Västerås IK

ISHOCKEY 29 april 2026 13.34

Elias Lindgren har lämnat Vimmerby Hockey, men Oskar är kvar. Nu får han sällskap av brorsan William Lindgren som blir ny assisterande tränare i klubben. Detta enligt uppgifter till Expressen.

Stefan Fredriksson lämnar sin roll som assisterande tränare efter en säsong i Vimmerby Hockey och nu ser hans ersättare ut att vara klar.

Det är ingen mindre än William Lindgren, bror till Elias och Oskar Lindgren. Han har tidigare jobbat med Eric Karlsson i Västerås som fystränare och axlar nu rollen som assisterande tränare i Vimmerby Hockey, enligt uppgifter till Expressen.

Thelander ska ha skrivit på

I början av april avslöjade vår tidning att Visby/Roma-duon Andreas Thelander och Elias Lindström var nära VH. Nu ska Thelander ha skrivit på för klubben.

Rickard Johnston

rickard.johnston@dagensvimmerby.se

076 616 56 14

Relaterade inlägg

Nu kan Vimmerby avgöra på hemmaplan: "Känner mig nästan snurrig"
Dags för hett länsderby – så ställer VH upp
Viktig vecka för VH inleds i kväll: "Skulle ljuga om jag sa nåt annat"
Ström drömmer om avancemang med VH: "Som när man fick sina barn typ"
Efter torsken i toppmötet: "Förlorar den i special teams"

