Utdelningen kom för Gunnebo – besegrade FBSK

0-0 efter 45 minuter. Men Gunnebo IF fick utdelning i den andra halvleken och vann till slut med 3-0 mot Frödinge/Brantestads SK.

Segersiffrorna kunde nog ha varit ännu större.

– Vi ska ha en stor ledning redan i halvtid. Vi skapar tre, fyra väldigt bra lägen, men sätter inte dit bollen. Vi dominerar fullständigt och skapar chanser, men när man inte sätter dit bollen, så är det mer ofta än sällan som motståndarna kan trycka dit någon. De har några hörnor som var farliga och där det blir lite kalabalik, säger Gunnebos tränare Peter Lönnblom.

Ett bra snack i halvtid ledde dock till att Gunnebo fick utdelning. Jesper Malm gjorde 1-0, Egzon Duraku tvåan och Simon Holm punkterade tillställningen med 3-0 i slutminuterna.

– Vi snackade om att höja skärpan och då får vi utdelning. Det är en stabil insats från vår sida.

Hoppas inte alla lag är lika hungriga

Det här var Frödinge/Brantestads SK:s premiärmatch i serien och det märktes, enligt tränaren Patrik Nilsson.

– De är mycket bättre än oss. Vi föder deras anfallsspel i början när vi slår bort mycket passningar. Vi har en bra period sista 20 i första halvlek, där vi jämnar ut det lite, men i andra är det helt nattsvart. Där var vi inte med alls och slog knappt en passning till varandra. Det syntes att de var inne i matchtempot och jag hoppas inte alla lag i den här serien är lika hungriga som Gunnebo var. Då har vi en del att fundera på i sådana fall, säger han.

I hemmalaget förtjänade Olle Engström, Jesper Malm och Sakhi Kasem lite extra beröm. Robert Nilsson var FBSK:s främste utan diskussion.

– Han räddar oss många gånger. Resten kan bättre. Vi ska våga spela, men vi vågar inte riktigt och blev stirriga. Vi sätter varandra och det blir stressat.

