Nu går kommunerna samman på allvar – så mycket pengar satsar Vimmerby

Tre arbetsmarknadsregioner ska bli en. År 2045 är tidshoristonten man jobbar mot med den fördjupade samverkan i norra länet. – Det är det här vi vill och vi måste agera nu, säger kommundirektören Ola Karlsson. Nu har Vimmerby sagt ja till att bilda en ideell förening och ett kansli.

Det var under våren 2025 som kommunerna Vimmerby, Hultsfred och Västervik började diskutera en fördjupad samverkan för att stärka norra Kalmar län. Snabbt kom även Oskarshamn på tåget.

Nu har man kommit tillräckligt långt för att bilda en ideell förening och starta arbetet på allvar.

– Vi kallar det här för vår generationsutmaning och vi har en ganska lång tidshorisont. Det handlar om ett gränslöst norra Kalmar län år 2045, säger Ola Karlsson, kommundirektör i Vimmerby.

De fyra kommunerna bedöms vara tre arbetsmarknadsregioner i dag. En arbetsmarknadsregion för Vimmerby och Hultsfred och så separata arbetsmarknadsregioner i Västervik och Oskarshamn.

– 2045 ska vi vara en arbetsmarknadsregion och där det ska vara möjligt att ta sig till fler orter och noder inom detta område under 45 minuter. Vi ska också ha en betydligt starkare koppling till tillväxtmotorer som Jönköping, Kalmar, Linköping och Norrköping än i dag. Det är vårt slutgiltiga mål.

"Otroligt många styrkor"

Kommundirektören säger att mångas reaktion till detta samarbete varit entydigt. "Varför har det inte skett tidigare?" undrar man.

– Jag tror det handlar om att många saker sammanfallit. Vi har den demografiska utvecklingen och befolkningsprognosen. Om vi hade försökt väcka frågan för tio år sedan hade vi nog sagt att vi klarar oss själva och att vi är stora nog för att lösa detta på egen hand. Vi resonerar inte så längre. Vi fyra inser definitivt att ingen av oss är stor nog att klara utmaningarna vi står inför.

De fyra kommunerna i norra länet har tillsammans nästan 100 000 invånare och står för 40 procent av länets sysselsättning.

– Vi har två hamnar, tre järnvägar, tre flygplatser, två sjukhus, ett kärnkraftverk, Sveriges största solpark och så vidare. Var och en för sig är vi sårbara, men tillsammans har vi otroligt många styrkor. Det är det här vi vill och vi måste agera nu. Vi kan inte ha tre separata, isolerade arbetsmarknadsregioner.

Även regionen kom till samma insikt ungefär samtidigt, menar Ola Karlsson.

– Sambanden vi har inom länet är för svaga för att hela länet ska hänga ihop. Kalmar kan inte vara tillväxtmotor för hela Kalmar län och vi behöver en egen utvecklingsstrategi för norra länet.

Framtidens utmaningar är många och består inte minst av en åldrande befolkning och kompetensbrist.

– Vi ska ha en sammanflätad 45-minutersregion. Vi har en bred branschmix, så vi kan hjälpas åt och behöver inte konkurrera med varandra.

Satsningens tre fokusområden är att få företag att växa och skapa tillbäxt, jobba med infrastruktur och tillgänglighet samt kompetens och attraktivitet.

– Är vi lyckosamma och effektiva tillsammans kan det här samverkansprojektet leda till nya sätt att samverka kring andra kommunala kärnuppdrag. Hittar vi sådana lösningar är det utanför det här projektet, men jag tror vi att vi kan hitta varandra mer även där, säger Ola Karlsson.

Vid måndagens fullmäktige sa politikerna i Vimmerbys högsta beslutande församling ja till att att en ideell förening ska bildas med de fyra kommunerna som medlemmar. Föreningens namn ska vara "Samkraft nordöstra Småland" om det inte stöter på några hinder på vägen.

Nu ska en kansliorganisation byggas upp. Kommunen ska bekosta sin del beräknat utifrån invånaravtal. Kansliorganisationen har beräknats till sammanlagt fem miljoner kronor per år fram till 2031. För innevarande år, alltså 2026, har regionen gått in med 1,5 miljoner och de fyra kommunerna delar nu på återstående 1,6 miljoner. Vimmerby kommuns del hamnar på 267 200 kronor.

– De här fem miljonerna är en grundplåt och sedan vill vi att regionen stöttar upp med motsvarande belopp. Vi kommer också söka ytterligare medel och finansiering.

Huvudkontoret i Västervik

Västerviks kommun ska ha huvudkontoret och sedan ska det finnas satellitkontor i övriga tre kommuner.

– Vi ska rekrytera två personer som blir nycklar för framdrift i projektet och som ska hålla samman arbetsgrupperna. Kansliets uppdrag blir att analysera, strategisera, koordinera och kommunicera. Duktiga tjänstepersoner i våra kommuner blir involverade, men arbetet ska drivas av personerna på kansliet.

Ola Karlsson är väldigt entusiastisk över den nya satsningen.

– Vi säger och vill samma sak oavsett politisk färg. Det känns otroligt starkt och regionen vill det här också.

"Det där är förståndigt"

Det tidigare kommunalrådet Helen Nilsson (S) ville veta om näringslivet är med på tåget.

– Vi har inte kunnat göra för mycket eftersom det inte funnits formella beslut. Där jag pratat om detta i sammanhang med representanter för företag i Vimmerby har det enbart varit positivt. Det finns ett högt intresse och engagemang. Vi har inte rekryterat personerna till kansliet och det finns inget beslut ännu. Därför har vi inte vågat ta de stegen fullt ut, utan vi har bara sonderat och pratat om det, säger Ola Karlsson.

Kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S) är väldigt positiv.

– Det har blivit ett fantastiskt mottagande från alla håll och kanter. Vi är rörande överens och nu är det upp till oss själva att göra det så bra som möjligt. Det har vi alla förutsättningar att göra. När Ola började prata sa Kenneth (Björklund) att det där är förståndigt. Jag vill trycka på det. Det vi gör är nog förståndigt.

Beslut ska fattas i övriga kommuners fullmäktige under våren.