Nykomlingen körde över SVIF – tog andra raka segern

Målilla GoIF har fått upp ångan. Nykomlingen tog andra raka segern i femman när man på onsdagskvällen besegrade jumbon Södra Vi IF med 5-0. – Man ska inte vara missnöjd med 5-0, men jag vill kräva mer, säger tränaren Roger Rönnlund.

Det var ett viktigt möte för att bara vara i omgång fyra. Målilla med tre inspelade poäng på lika många matcher och Södra Vi som fortfarande inte fått med sig någon.

Efteråt var det förstås helt olika stämning i de båda omklädningsrummen.

Målilla vann med 5-0 (2-0) efter mål av John Bah, Yazan Sareej, Devin Jansson, Hernan Zerisenay Haile och Fabian Karlsson.

– Jag är jättenöjd med första halvlek och väntade på att vi skulle göra mål. Vi jobbade på bra och låg på och då kommer till slut målen, säger tränaren Roger Rönnlund.

Hans lag gjorde tre mål i den andra halvleken, men den var Rönnlund inte helt nöjd med.

– När de får en utvisad vill jag kräva mer. Att vi gör tre är väl okej, men jag vill att vi fortsätter. Man ska inte vara missnöjd med 5-0 och vi gör det väl bra med tanke på en plan som studsar och far, men vi missar något friläge.

"Sätter sina lagkamrater i skiten"

Just det röda kortet fick förstås betydelse för Södra Vi och lagets chanser att äta ikapp underläget.

– Det är inte mycket att säga om. Vi börjar bra tycker jag, men det är inställningen vi faller på. Bara den skulle jag säga. Vi är inte sämre fotbollsspelare. Utvisningen påverkar absolut och det blir fokus på fel saker. Det är ett otroligt onödigt rött kort, där man sätter sina lagkamrater i skiten. Ett gult var för snack och ett för en kapning. Det är svårt att diskutera bort det och det gör det inte lättare för oss, säger spelande tränaren Niklas Gunnarsson.

Målilla har nu lite toppkänning.

– Lagen vi mött nu senast vill jag gärna ha efter mig. Det är viktiga matcher som kommer nu och då gäller det att norpa lite poäng.

För Södra Vi börjar det bli bråttom att bryta trenden.

– Det är ingen rolig statistik. Jag tror bara det är en självförtroendespärr som måste släppa. Vi måste tro att vi kan vinna och att vi kan vända. Kommer vi över den spärren och får något skitmål eller någon skitvinst, då kan man bygga vidare på det, men det är klart att det är tufft, säger Niklas Gunnarsson.

I Målilla föll ingen ur ramen och alla jobbade bra i första halvlek. Hos SVIF krigade Axel Ewing på oavsett vad det stod på tavlan.

HÄR kan du se hur härlig tabellen är för Målilla GoIF och på samma ställe ser det hur mörk den är för Södra Vi IF just nu.