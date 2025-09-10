DEBATT: Klimatet och jobben hör ihop – därför kandiderar jag till riksdagen

Kalmar län står mitt i klimatutmaningen, men också i möjligheterna. Vi kan bli föregångare för hela Sverige om vi investerar i hållbara jobb, företag och energi. Därför kandiderar jag till riksdagen – jag är redo att göra jobbet.

Klimatförändringarna är här. De märks i våra jordar, i våra skogar och i vårt hav. I Kalmar län vet vi hur en torr sommar kan slå ut en hel skörd, hur vattenbrist hotar både lantbruk och hushåll och hur brandriskerna växer. Vi ser konsekvenserna – här, nu.

Samtidigt som världen brinner har regeringen kört klimatpolitiken i diket. Utsläppen har ökat med sju procent på tre år. Investeringar bromsas. Tillväxten stannar av. Det är ett dubbelt svek: mot miljön och mot jobben.

Men vi kan välja en annan väg. Den gröna omställningen är inte ett hot – den är vår chans. Här i Kalmar län har vi kunniga lantbrukare, innovativa företag och entreprenörer som vill gå före. Om vi ger rätt förutsättningar kan vi skapa fler jobb, stärka vår konkurrenskraft och bygga en tryggare ekonomi.

*

Just nu pågår slutförhandlingarna i Miljömålsberedningen. Det som beslutas nu avgör klimatpolitiken i generationer. Centerpartiet går in med ett tydligt krav: Sveriges miljömål måste höjas.

Vi ska inte nöja oss med EU:s miniminivåer. Sverige ska vara i framkant. Målen för 2030 och 2040 måste bli skarpare. Utsläppsminskningar ska ske här hemma – genom satsningar på fossilfri energi, klimatsmarta transporter och en starkare roll för skogen. Vårt skogsbruk kan ersätta fossila bränslen och bygga ett hållbart Sverige.

Kalmar län kan bli en förebild för hela landet. En plats där landsbygden är motorn i klimatarbetet och där vi visar att klimat och tillväxt går hand i hand.

Det är därför jag kandiderar till riksdagen för Centerpartiet. Kalmar län behöver en stark röst som driver på för klimatet, för företagen och för framtiden. Jag är redo att göra jobbet.

Emmy Ahlstedt (C)